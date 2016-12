Essai Honda CRX VTi

Librairie Honda

Honda CRX VTi : Essai

Les modes changent, les constructeurs tentant de s'adapter. Dans les années 80, la mode était aux petites voitures dynamiques. Honda proposait alors son petit coupé CRX, dérivé ludique de la Civic. Elle connut un beau succès à cette époque et continue aujourd'hui à faire la joie des amateurs de Tuning.Au début des années 90, la mode est revenue aux cabriolets. La CRX s'est alors muée en une Targa sympathique. Les motorisations faisaient la part belle à la technologie, avec deux 1600 à 16 soupapes et VTEC, de 125 chevaux sur la ESi et de 160 sur la VTi. Il apparut vite que ces deux versions avaient des performances fort proches, alors que les prix étaient eux bien distincts. Aussi la VTi disparut bien vite au profit de la plus petite version qui en a récupéré les attributs: aileron et mise en place automatisée du hard-top. Même avec des prix remis au goût du jour, la CRX se vendit moins bien que sa concurrente directe, la Mazda MX-5, et même moins bien que le modèle précédent.Aujourd'hui, elle n'existe plus que dans nos mémoires, mais la renaissance de la Toyota MR donnera t'elle des idées à Honda ? En tout cas, nous on ne cracherait pas sur un mini S2000...