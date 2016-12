Essai Honda Civic CTDi Sport

Librairie Honda

Honda Civic CTDi Sport : Essai

La première Honda Civic est apparue en 1972. Mais l'actuelle ne reprend bien sur que le nom de cette version. Son allure monospace en a choqué plus d'un, mais regardons de plus près cette version, équipée pour la première fois d'un moteur diesel.

La mode est aux voitures hautes de plafond, mode lancée par la Ford Focus , et reprise depuis par bien d'autres, comme la 307, la Stilo ou… la Civic. Mais dotée d'un capot très plongeant, son seul point commun avec les autres Civic, sa ligne est celle d'un petit monospace, surtout en 5 portes. Dommage, quand on a le caractère d'une Civic. La version 3 portes remédie à cela, grâce à une carrosserie un peu différente, au toit plus bas. Et de plus, dans cette finition Sport, elle adopte un look de Type R, avec spoiler avant, aileron, bas de caisse et jantes alu en 16 pouces. Du coup, elle nous apparaît très sympathique. Et lorsqu'elle apparaît dans cette livrée grise, on croirait presque à une Type R.

A l'intérieur, ce n'est pas désagréable. Seuil de porte inox, tableau de bord alu, compteurs blancs, sièges enveloppants, volant cuir, on se trouve tout de suite bien installé. Pourtant, quelque chose choque : ce levier de vitesses bizarrement implanté au tableau de bord, comme une 806. Qui a dit monospace ? Contact, on démarre. Le diesel, à froid, fait entendre son injection directe, mais il n'empêche que l'habitacle se révèle bien isolé du bruit. Et dès que le moteur est chaud, on ne l'entend plus.

D'ailleurs, quel est ce moteur ? Le premier diesel vendu sous la marque Honda fut la Concerto TD , qui n'était alors qu'une Rover 218 GSD Turbo rebadgée et motorisée par Peugeot. Ici, il s'agit du 1700 cm 3 Isuzu que l'on trouve également sur l'Opel Astra, mais retouché selon la culture Honda. C'est -à-dire qu'il prend des tours. Pas comme un VTEC, mais plus que les autres diesel...

Que dire de la conduite de la Civic 1.7 CTDi ? La position de conduite est très bonne, avec un bon siège sport, un volant très agréable, toutes les commandes bien placées, dont une en particulier : le levier de vitesses. Si ça peut apparaître bizarre au premier contact, on s'y fait au bout de quelques minutes, et on ne veut plus du levier traditionnel. Le moteur, lui, est discret, et propose un caractère idéal : plus discret qu'un TDI allemand, moins brutal, il propose malgré tout plus de caractère qu'un HDi français. Le compromis entre les deux semble ici idéal. Quand à savoir si la Civic tourne 0.1 seconde de mieux ou en retrait de ses rivales, peu importe : l'agrément est là. Car la Civic ne propose pas qu'un bon moteur. Le châssis aussi est efficace, plaisant mais pas piégeur, et l'ESP n'interviendra qu'en cas de coup dur, vous laissant jouer le plus clair du temps...

Si le look vous plait, la Civic ne devrait pas vous décevoir. Car si elle n'est jamais la meilleure dans une matière particulière, elle est bonne en tout. Bon élève, donc. Et à prix intéressant.

