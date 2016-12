Essai Honda Accord 2.2 i-DTEC

Librairie Honda

Honda Accord 2.2 i-DTEC : Essai

Ce mois-ci voit l'arrivée de la nouvelle Honda Accord. Après l'avoir découverte sagement garée dans les allées du salon de Genève, nous sommes allé affronter la pluie dans le nord de l'Europe pour en prendre le volant. Et nous n'avons pas été déçus.

La Honda Accord, ce n'est pas la première voiture venue. Sa variante américaine a longtemps été la voiture la plus vendue aux USA, et elle en est chez nous à sa huitième génération depuis 1977. Autant vous dire que les berlines, la marque connait. D'autant plus que le marché des familiales connaît une mutation : les clients cherchant à se déplacer en famille se sont reportés sur les monospaces et les SUV compacts. Reste ceux qui recherchent un certain plaisir de conduite. Ca tombe bien, Honda sait faire !

Pour rappel, Honda est le plus gros fabriquant de moteurs au monde. Donc pas de souci à se faire de ce côté-là. Pour satisfaire à la clientèle européenne, le constructeur japonais s'était mis au diesel il y a environ 5 ans. C'est ce moteur que l'on retrouve sous le capot de notre version d'essai, mais dans une variante revue et corrigée. A l'occasion de la mise en conformité avec les normes Euro 5, le diesel prend l'appellation 2.2 i-DTEC. Quelques modifications plus tard, il gagne 10 chevaux et 1 mkg aux mêmes régimes que le 2.2 i-CTDi dont il dérive. Reste qu'avec 150 chevaux et 35 mkg, notre Accord 2.2 i-DTEC se contente d'être dans la moyenne de la catégorie, rien de plus.

Pour seconder efficacement ce 2.2 i-DTEC, la Honda Accord fait confiance à une boite mécanique à 6 rapports dont le maniement ne prête pas le flanc à la critique et autorise une conduite musclée. Pour aider ceux qui ne savent pas comment s'en servir, le compte-tours intègre de deux flèches indiquant le rapport idéal à passer. Le réglage est clairement orienté vers l'économie d'énergie. Le moteur entraîne avec vigueur notre berline, dans la limite de ses 150 chevaux bien entendu: il ne s'agit bien entendu pas d'une sportive. Pourtant, nous allons vite nous apercevoir qu'elle en a quelques gênes...

Le tracé prévu par Honda était intéressant car il empruntait un itinéraire sinueux et naturellement glissant, phénomène amplifié par des conditions climatiques franchement mauvaises. Et sur cet itinéraire, le châssis de l'Accord i-DTEC s'est montré impérial. Motricité sans faille, très bonne tenue de cap, maniabilité idéale et comportement très neutre. Sous la pluie, la voiture a été des plus efficace malgré un rythme sans rapport avec celui d'un père de famille. En sortant la grosse attaque, le moteur nous a également rappelé l'une de ses caractéristiques : sa capacité à prendre des tours. Il est vrai que les hauts régimes de rotation sont une tradition de la marque. N'empêche que les moteurs Diesel capables de prendre 5000 tr ne sont pas si nombreux.

Mais pour convaincre le chaland de faire un gros chèque à M. Honda, les qualités routières ne suffisent plus, surtout en cette époque de répression. Aussi, la Honda Accord peut compter sur son fort contenu technologique. On vous passe les classiques que sont devenus les commandes au volant ou autre caméra de recul pour en venir à l'essentiel. Outre un avertisseur de changement de file LKAS similaire à celui que proposent d'autres marques, nous pouvons compter sur un régulateur de vitesses adaptatif ACC, qui est capable de réguler l'écart avec la voiture éventuelle qui vous précède. C'est une première à ce niveau de gamme et de tarif !

Mais le vrai plus en la matière, c'est le système CMBS. Utilisant un capteur d'éloignement placé dans la calandre (celui de l'ACC), il est en mesure de détecter toute possibilité de collision. En fonction du degré de l'urgence, le système peut simplement alerter le conducteur en affichant un voyant, en émettant un bip, en tendant la ceinture de sécurité, voire même en mettant un petit coup de frein pour avertir de la chose. Nous avons essayé le dispositif, il n'est jamais intrusif même en conduite sportive, mais il se montre très efficace.

La présence (suivant finitions) de ces équipements aurait été vaine si la finition n'avait pas suivie. En l'occurrence, elle est bonne et ne prête pas le flanc à la critique. Les matériaux utilisés sont de bon goût. Bien entendu, en cherchant bien, on peut trouver des détails à discuter : la boite à gants (réfrigérée) est très plate et ne pourra contenir que des papiers, il n'y a pas de cendrier à l'arrière, et les deux gros boutons pour commander la Hi-fi et le système multimédia font un peu verrue sur le tableau de bord. L'habitabilité est conforme à ce que l'on est en droit d'attendre d'une berline de quelques 4.72m de long. Les sièges nous ont fait une très bonne impression.

La présentation extérieure de la Honda Accord est à l'avenant : c'est très sérieux et très bien construit, comme de coutume dans la marque. Le look reprend les grandes lignes de la précédente mais celle-ci est plus longue, légèrement plus basse et surtout beaucoup plus large. Il en ressort une ligne assez agressive tout à fait dans l'air du temps, qui peut être encore relevée en option par un kit aérodynamique.

La nouvelle Accord est là où on l'attend : son dynamisme est digne du blason Honda et ses équipements exclusifs lui permettent de se distinguer du commun des berlines carburant au mazout. Il ne lui manque plus que quelques chevaux de plus pour faire partie des top-models de sa catégorie.

