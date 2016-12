Essai Honda Jazz 1.2 et 1.4 iVTEC

Librairie Honda

Honda Jazz 1.2 et 1.4 iVTEC : Essai

Quand un constructeur de moto, de voitures à fort caractère et de Formule 1 se penche sur le créneau des petites voitures, cela donne parfois un résultat des plus sympathiques. Vérification au volant de la nouvelle Honda Jazz.

Qui se souvient de la Honda Logo ? Sans doute pas grand monde à part ceux qui en ont possédé une. Cette petite voiture était pétrie de qualités, mais ça ne suffit malheureusement pas toujours : elle manquait un peu de charisme. Voilà bien une chose que l'on ne pourra pas reprocher à la nouvelle Jazz !

Pas simple de décrire la ligne de cette Honda Jazz, aussi nous vous laissons en juger par vous-même sur les photos. Toujours est-il que malgré sa ligne de minispace, elle semble beaucoup plus dynamique que ses concurrentes, Opel Meriva et Renault Modus par exemple.

En bon minispace, la Honda Jazz se devait d'offrir une certaine habitabilité. C'est chose faite même pour les personnes de grande taille, tant à l'avant qu'à l'arrière. Bien entendu, le toit vitré panoramique ajoute à ce sentiment. Le coffre n'est pas en reste, puisqu'il propose un volume de 399 litres. Largement plus que ce qui se fait par ailleurs mais la Jazz triche un peu : elle se passe de roue de secours… L'accessibilité est excellente : les 4 portes peuvent s'ouvrir jusqu'à 80° !

Les matériaux composant l'habitacle sont de bonne facture et suffisamment flatteurs à l'œil et au toucher. Les rangements sont nombreux et bien pensés, à l'image des gros vide-poches dans les portes ou des porte-gobelets capables d'accueillir toutes les tailles. L'ergonomie est bonne, mis à part quelques interrupteurs mal placés comme celui du VSA (l'ESP de Honda). Le tableau de bord nous a laissé pensifs : le volant sport et les compteurs à lettrages rouges sont du plus bel effet. Ils ajoutent un caractère sportif et agressif alors que le reste de la planche de bord et de la console centrale sont à l'image de la voiture : sympathique, non-conformiste et ne se prenant pas au sérieux. Ces deux éléments n'ont pas grand rapport. Quoique…

La voiture est en réalité à l'image de ce tableau de bord : à la fois sport et non conformiste. Car il ne faudrait pas perdre de vue que ce minispace est fabriqué par des gens capables de faire des Formule 1 ! Ainsi, le châssis est net et incisif, la direction précise, et l'ensemble ne prend pas de roulis. On peut donc profiter du dynamisme de l'auto, d'autant plus que les moteurs ne sont pas en reste.

Honda n'est-il pas le plus gros motoriste du monde ? Il le montre une fois de plus avec la Jazz. Le petit 1.2 offre certes seulement 11.6 mkg de couple, mais il est capable de 90 chevaux à 6000 tr/min tout de même ! Le 1.4 (qui se rapproche d'ailleurs d'un 1.3…) ne dispense jamais plus de 13.0 mkg, mais en échange de quoi il met à votre disposition 100 chevaux à 6000 tr/min.

Certes, sur le papier, le couple n'est pas énorme. Mais ces moteurs sont vraiment soyeux, si bien que l'on enroule avec sans avoir l'impression de moteurs creux. C'est toute la classe de la technologie iVTEC. A l'inverse, conduire à la cravache ne les dérangera pas, bien au contraire ! Ces deux moteurs adorent être poussés et en redemandent, avec une sonorité rageuse passé 5500 tr/min. Il faut le voir pour le croire... C'est ainsi que nous nous sommes rapidement retrouvés à plus de 190 au compteur avec notre 1.4. Heureusement que l'essai avait lieu en Allemagne. Mais ce n'est pas ce qui nous a le plus marqué : la principale qualité de la Jazz, c'est son silence aux allures usuelles.

La Honda Jazz est livrée d'origine avec une très classique boite 5 rapports sur laquelle il n'y avait rien à redire. L'étagement des rapports est bon. En option sur le moteur 1.4 iVTEC, il est possible de profiter d'une boite robotisée iShift à 6 rapports, que nous n'avons pas eu l'occasion d'essayer. Alors en revanche, il n'y a pas de moteur HCRDTi sous le capot de la Jazz, mais ce n'est finalement sans doute pas si grave : l'achat d'un diesel est cher, l'économie de carburant n'est pas énorme sur une petite voiture, tandis que l'écart de prix entre le sans plomb et le gazole se réduit comme peau de chagrin. Du reste, dans le reste de l'Europe, la part des versions essence progresse pour les petites voitures. Nous sommes en attente de connaître les émissions de CO2 de ces deux modèles : ce sont ces valeurs qui vont conditionner l'accueil de la Jazz sur le marché français, suivant la valeur du bonus ou du malus accordé.

Côté sécurité passive, Honda ne rigole pas. La corbeille de la mariée comprend 4 airbags à l'avant, les airbags-rideaux, les appuie-têtes avant actifs (anti-coup du lapin) et les fixations Isofix à l'arrière. La motorisation 1.4 iVTEC peut même compter sur le contrôle de trajectoire VSA, déconnectable.

On ne peut pas parler sérieusement d'une voiture sans l'avoir essayer. A cette occasion, la Honda Jazz a étonné par son habitabilité et son côté user-friendly. Mais elle a surtout régalé son conducteur… Elle mérite donc plainement son titre de voiture de l'année au Japon.

