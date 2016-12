Essai Honda Civic Hybrid

Librairie Honda

Honda Civic Hybrid : Essai

L'intérêt porté actuellement aux véhicules hybrides est inversement proportionnel à l'offre existante en la matière. Parmi la demi-douzaine de modèles existant actuellement, la moins chère d'entre elles est la Honda Civic Hybrid.

Vous connaissez sans doute le principe du véhicule hybride : un moteur électrique prend en charge une partie du travail qui revient au moteur à explosion. Mais le système est ici plus simple que chez les concurrentes essayées jusqu'ici. Le système IMA (Integrated Motor Assist) comporte un moteur thermique en permanence en prise, le moteur électrique ayant pour mission alternativement de lui apporter de la puissance supplémentaire (accélération) ou de recharger les batteries (décélération).

Le moteur thermique a bien entendu vu son rendement optimisé. Notre petit 1.3 dispose de la célèbre distribution i-VTEC qui permet 3 modes de fonctionnement (au lieu de 2 d'ordinaire) et peut en conséquence compter sur 95 chevaux et quelques 12.6 mkg de couple. Des chiffres qui ne feront probablement pas rêver le passionné, mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas le seul moteur de la voiture !

Le moteur électrique est on ne peut plus compact puisqu'il ne mesure que… 65 mm de largeur ! Ca ne l'empêche pas d'être en mesure de fournir à tout moment un complément de 20 chevaux, mais surtout un couple de 10.5 mkg ! En puissance combinée, ça offre une puissance maximale de 115 chevaux contre un couple maximal total de 17.0 mkg à 2500 tr/min, soit des chiffres plus intéressants que ceux d'une 308 1.6 VTi par exemple.

Pour relier le groupe propulseur aux roues avant, la Honda Civic Hybrid s'en remet bien entendu à une transmission automatique, seule possibilité pour que le système puisse librement passer d'un mode à l'autre. C'est une transmission à variation continue qui a été choisie (CVT) pour sa capacité à toujours être au bon régime au bon moment. Sa commande a le bon goût de se présenter comme celle d'une boite automatique classique, avec les positions classiques P-R-N-D-S et L et permet donc une prise en main immédiate, sans phase d'adaptation.

La conduite en bon père de famille de la Honda Civic Hybrid est des plus agréables. Simplement car la conduite est apaisante. La linéarité de la transmission CVT alliée au couple du moteur électrique donnant l'impression d'évoluer sur du velours, le tout dans une atmosphère très bien insonorisée. Et bien sur, ces qualités sont d'autant plus mises en valeur que la circulation est dense. Cela tranche avec une célèbre concurrente hybride qui passe son temps à couper et rallumer son bruyant petit moteur…

Mais la Civic Hybrid reste une Honda… Vous savez bien, cette marque qui a été championne du monde de Formule 1. Chassez le naturel et il revient au galop ! Il suffit de passer la boite sur S et le régime moteur gagne immédiatement 1000 tr/min : la voiture n'attend plus que ça. Bien entendu, si l'on cherche à en tirer le maximum, le moteur se cale sur son régime maximal et donne la fausse impression de « mouliner ». Mine de rien, cela lui permet d'atteindre les 100 km/h en un peu plus de 11 secondes et d'accrocher plus de 180 km/h en pointe : des chiffres largement suffisants et qui permettent au conducteur qui le souhaite d'abattre de bonnes moyennes à son volant.

Côté châssis aussi, on a une vraie Honda entre les mains, avec une vraie suspension de qualité. Contre toute attente sur un tel véhicule, la Civic Hybrid a un châssis agréable, avec un très bon compromis confort/tenue de route, avec une mention particulière pour la direction. L'insonorisation est très bonne tant qu'on roule en bon père de famille, le moteur ne dépassant alors jamais les 2000 tr/min. Si l'on tire sur le moteur et qu'on le fait monter dans les tours, il se fait un peu entendre. Le freinage est excellent. En partie parce que dès que l'on touche à la pédale, le moteur électrique met en charge la batterie et fournit alors un frein moteur très important.

C'est bien sur du côté de la consommation que nous attendions la Honda Civic Hybrid. N'est-ce pas son intérêt premier, après tout ? Il faut bien avouer que de ce côté, nous avons été déçus. En ville, le système Stop & Start qui coupe le moteur à la décélération en dessous de 12 km/h pour ne le rallumer qu'au feu vert fait ce qu'il peut, et l'impossibilité de repartir ensuite uniquement sur l'énergie électrique la handicape face à la Toyota Prius. Nous n'avons ainsi jamais réussi à descendre en dessous des 8 litres en ville, soit un bon litre de plus que sa concurrente désignée. Sur route, moyennant une conduite soigneuse, nous avons pu tourner autour des 6 litres au 100 km, tandis que notre trajet autoroutier s'est soldé par un score d'environ 7 litres. De bons résultats pour une voiture à essence, mais rien de révolutionnaire : un diesel fait mieux…

Nous vous laissons juger du look de la Honda Civic Hybrid. A priori les avis sont assez partagés à son sujet. Mais votre serviteur aime beaucoup. L'avant est plongeant, l'arrière dispose d'un becquet aérodynamique et le profil est abaissé. Tout ceci bien sur pour une meilleure aérodynamique ! A noter que les exemplaires diffusés à partir du mois de janvier 2009 disposent de jantes à bâtons sans doute moins aérodynamiques mais plus agressives à l'œil, tout au bénéfice du look. Le coffre est trop limité en profondeur pour emmener les bagages de toute une famille : il comporte les batteries en son fond, contre la banquette. Qui du coup n'est pas rabattable.

La Honda Civic Hybrid est très agréable à l'intérieur. La sellerie à l'épais velours de notre modèle d'essai était agréable. La position de conduite excellente ainsi que l'ergonomie bien pensée participent au plaisir de conduite et on s'amuse de la présence du volant sport dans une telle auto. Surtout, les rangements sont nombreux et assez volumineux. Signalons enfin une qualité qui se fait rare sur les voitures actuelles : une très bonne visibilité périphérique. Un élément mis en valeur par un bon éclairage et des essuie-glaces de qualité.

Parlons un peu argent. Cette Honda Civic est actuellement le véhicule hybride le moins cher vendu chez nous. En prime, il permet de bénéficier du bonus écologique de 2000 € à l'achat, et même de la carte grise gratuite dans certains départements. Ca ne la rend malheureusement pas moins chère qu'un turbo-diesel. Et comme elle ne consomme pas moins…

A part dans les embouteillages, la Honda Civic Hybrid est sensiblement plus agréable à utiliser que son homologue de chez Toy. Moins chère que cette dernière, elle reste cependant moins intéressante qu'un diesel classique, qui garde pour l'instant l'avantage en terme d'agrément et de consommation.

