Essai Honda Accord 2.4 i-VTEC Auto

Honda Accord 2.4 i-VTEC Auto : Essai

Ce n'est pas un scoop, Honda est le plus gros fabricant de moteurs au monde et il sait y faire en matière de bouilleurs racés. C'est pourquoi on a fait des pieds et des mains pour mettre la main sur la nouvelle Accord en version 2.4 i-VTEC.

Le segment des berlines familiales a changé : poussées par les monospaces, les berlines sont toujours familiales mais surtout de plus en plus sportives. La nouvelle Accord est parfaitement dans cette lignée. Dès le premier coup d'œil elle annonce la couleur. Sa ligne est racée, agressive, sportive, élégante, sans jamais en faire trop comme c'est le cas chez certaines concurrentes. En option, un kit aérodynamique peut encore renforcer le côté sportif de cette auto :

Sous le capot de notre Honda Accord se trouve un 2.4 litres qui animait déjà la précédente génération d'Accord. Avec son double arbre à cames en tête, ses 16 soupapes et sa distribution i-VTEC, ce moteur longue course est capable de régime trèèèèèès élevés. Très typé multisoupapes, il atteint sa puissance de 201 chevaux au régime rare de 7000 tr/min tandis que le couple s'en tient à un timide 23.9 mkg à 4500 tr/min.

Une mécanique aussi typée met en appétit tout amateur qui se respecte. Mais la joie sera de courte durée : le 2.4 i-VTEC n'est disponible qu'en combinaison avec une boite automatique 5 rapports. On aurait plutôt rêvé d'une boite à 6 rapports rapprochés mais… non, il faudra se contenter de cette boite. Les japonais ont tout de même eu le bon goût de permettre de la commander au volant.

L'Accord est une belle berline et il n'aurait pas fallu que l'intérieur déçoive. Pas de souci de ce côté-là : notre Honda est bien finie et utilise des matériaux de très bonne qualité, si l'on excepte les deux gros boutons du système multimédia, qui font un peu cheap. L'habitabilité est dans la bonne moyenne, c'est à dire qu'elle supérieure à la concurrence venue d'Allemagne.

Les équipements sont également haut de gamme sur cette 2.4 i-VTEC. Citons notamment le régulateur de vitesse actif ACC, une première à ce niveau de gamme, le LKAS qui aide à ne pas changer de file involontairement, mais aussi le CMBS qui est en mesure de détecter et de prévenir toute collision, rien que ça !

Assez ri, on a envie d'en découdre au volant. L'occasion de découvrir que la voiture a beau être équipée du LKAS, de l'ACC, du CMBS et autres équipements impossibles à retenir, elle ne démarre pas autrement qu'avec une très classique clef à tourner dans une serrure. La sonorité est soyeuse, mais laisse déjà échapper un son mat à l'échappement. Ce n'est que le début…

En conduite typée bon père de famille, le 2.4 i-VTEC apporte toute satisfaction. Tout au plus le mélomane pourrait regretter la sonorité d'un 6 cylindres. Attention: l'Accord n'est absolument pas bruyante et ce n'est qu'une question de musicalité. La boite auto est douce, onctueuse, et assez agréable en conduite courante. A l'attaque en revanche, sa gestion nous a semblé trop lente, notamment au rétrogradage où il ne faut pas hésiter à passer en manuel. De plus, dans cette situation, on en vient vite à pester contre le convertisseur de couple qui consomme une partie de la puissance disponible.

Et c'est dommage, car le 2.4 i-VTEC en veut vraiment. Souple à défaut d'être coupleux à bas régime, il se réveille au fur et à mesure de la montée dans les tours. Il se révèle complètement passé 5000 tr/min, dans une sonorité rageuse qui fait à cet instant complètement oublier les 6 cylindres concurrents. Là, il vous prend aux tripes et vous emmène très loin. C'est très très ludique et on en redemande. Dommage qu'on soit obligé d'en passer par cette boite automatique…

Le châssis, lui, joue parfaitement le jeu. L'assistance de direction est parfaitement calibrée et commande un train avant incisif comme on les aime. Le train arrière est pour sa part idéalement réglé : actif sans être vif. La motricité est très bonne et ce n'est pas une surprise : le couple reste relativement facile à gérer pour une traction, et il est lissé par le convertisseur de couple. De toute façon, l'ESP et sa fonction antipatinage veillent…

La Honda Accord 2.4 i-VTEC ne connaît pas vraiment de défauts : sa ligne est superbe, son moteur passionnant et sa tenue de route ludique. Le tout en se démarquant juste ce qu'il faut de la concurrence et en proposant un fort contenu technologique. Ne manque plus qu'une bonne vieille boite manuelle, ou à défaut une boite automatique plus sportive.

