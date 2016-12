Essai Honda Accord Type S

Restylage de mi-carrière pour la Honda Accord et lancement de l’attendue variante Type S. C’était au printemps et nous y étions.

La Honda Accord est le fer de lance du constructeur japonais, rien de moins. Aux USA il s’agit de longue date de l’une des voitures les plus vendues ! Pas de cela chez nous, où cette berline pétrie de qualités peine à s’imposer. Il faut dire que la gamme manquait un peu d’une locomotive ! Il y a 25 ans, l’Accord avait fait parler d’elle chez nous avec ses 4 roues directrices, puis la Type R pris le relais dans nos coeurs il y a déjà 10 ans avec son 16 soupapes d’anthologie. Depuis, il n’y a plus vraiment eu de locomotive à la gamme. La Type S était donc attendue.

La Honda Accord Type S profite de série du kit aérodynamique déjà entrevu au lancement de cette huitième génération. C’est dire que notre monture du jour offre un look agréable : agressif mais pas trop. Nous sommes assez fans, car la voiture ne ressemble pas aux autres sans que cela tombe dans l’étrange comme parfois chez… certains constructeurs.

Pendant longtemps, l’Accord a souffert de l’absence dans sa gamme de variante diesel. La chose est réparée depuis 2003, date à laquelle Honda a développé son premier diesel, après quelques années à tester le marché avec le 2 litres Rover. Depuis, c’est toujours ce même 2.2 i-DTEC qui officie sous le capot de notre Accord Type S, mais il a heureusement suivi l’évolution de la technologie. Aux côtés de la Honda Accord 2.2 i-DTEC de 150 chevaux déjà connue qui continue à être proposée, nous pouvons à présent goûter à une version… poussée.

La version poussée, c’est à chaque accélération un couple de 38.8 mkg entrecoupé par une puissance de 180 chevaux. Beau programme non ? D’autant que ce moteur ne se conçoit qu’avec la boite 6 rapports. La boite automatique, ça sera pour la 150 chevaux ! Ça n’est pas une punition, car la boite 6 est très agréable. Et puis, on n’achète pas 180 chevaux pour se trainer en boite auto !

Au volant, l’Accord Type S prouve une fois de plus que Honda sait faire des voitures à conduire. La direction précise et directe, le châssis ferme juste ce qu’il faut, tout est là pour que l’on puisse profiter au maximum des 180 chevaux. Et les chevaux sont bien là, le couple aussi ! L’Accord a vraiment la santé, à tel point que ça cire parfois un peu en sortie de virage.

Vous l’aurez compris, la Honda Accord Type S et ses 180 chevaux nous ont plu. N’allez pas en déduire que tout est parfait. Oh, rien de grave mais tout de même. L’intérieur, bien fini, n’a pas évolué depuis la sortie de cette Accord en 2008 et certains plastiques manquent de classe. Le GPS a certes le mérite d’exister, mais il a vieilli tant dans son interface que dans sa partie graphique. Autre regret, des aides innovantes comme le régulateur de vitesse adaptatif ACC et le système anticollision CMBS ne sont disponibles que sur la finition Innova. Or cette finition Innova n'existe pas avec le moteur de 180 chevaux. On peut vouloir un moteur diesel puissant et un pack d’aides à la conduite innovant, non ?

Terminons par ce qui fait la force de toute Honda : la fiabilité de la voiture au-dessus de tout soupçon. Vous avez déjà vu une Honda en panne, vous ? Nous n’en avons personnellement pas le souvenir. Et un rapide sondage parmi les propriétaires de ces modèles confirment qu’ils n’ont vraiment pas envie de passer à une autre marque. Une très belle preuve de fidélité, qui démontre à quel point les Honda s’apprécient, pas seulement comme nous sur un essai de 36 heures, mais sur le TRES long terme…

Look, performances, tenue de route, grande fiabilité… Nous n’avons pas grand-chose à reprocher à la Honda Accord Type S. A part son tarif, pas plus amical que ça, et l’impossibilité d’accéder aux ACC et CMBS.

Texte & photos: Manu Bordonado

Vidéo: Manu Bordonado et Pascal Gourbeyre

