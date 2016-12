Essai Honda Insight Hybrid 2012

Librairie Honda

Honda Insight Hybrid 2012 : Essai

On l’oublie souvent, mais la Honda Insight a été l’un des tous premiers véhicules hybrides, en 1999. Mais c’est la seconde génération, qui vient d’être restylée, qui nous intéresse.

On peut bien se l’avouer, le design de la Honda Insight n’est pas sa plus grande qualité. Pourtant, elle reprend les éléments qui nous plaisent notamment sur la Civic, mais la sauce ne prend pas. En fait, elle nous fait penser à un prototype de Civic, un mulet. Une sorte de copie chinoise.

Les designers ont donc revu la seconde génération de Honda Insight. nouveaux phares bleutés ont fait leur apparition tandis que la calandre et le bouclier ont été retouchés. Des feux de jour complètent le tout. Le résultat est assez esthétique ! Les jantes sont également nouvelles, et plus dynamiques. L’arrière change très peu, à part le bouclier qui intègre dans sa partie basse un pseudo-extracteur. C’est cette poupe qui plait relativement peu...

L’intérieur évolue peu mais ça n’est pas un souci : on y retrouve l’ambiance typique des Honda et ça n’est pas pour nous déplaire. La position de conduite est bonne, l’ergonomie parfaite, et seuls les plastiques durs ternissent un peu le tableau. Mais la voiture est bien équipée, et sa construction est des plus solides. Notons que Honda a tenu compte des remarques des clients, et a réussi à augmenter la garde au toit à l’arrière.

Sous le capot, on ne change pas une équipe qui gagne ! On retrouve donc le duo constitué par le moteur 1.3 de 88 ch secondé par l’IMA (Integrated Motor Assist), un petit moteur électrique développant 14 ch. Une boite de vitesse à variation continue transmet ensuite le couple aux roues avant. Des palettes au volant permettent de sélectionner 7 rapports bien précis, imitant alors le fonctionnement d’une boite séquentielle.

En conduite usuelle, on passe en Drive et la boite CVT s’occupe de tout, plaçant toujours le moteur au régime idéal. On peut ainsi se trouver avec un rapport spécialement long. Et comme le moteur est vraiment discret, on peut rouler assez vite, dans un confort et avec un agrément étonnants. L’insonorisation revue porte ses fruits.

Les voitures hybrides ne sont pas sportives sauf exception, et les pousser dans leurs derniers retranchements est généralement désagréable, en raison de la boite CVT qui les équipe en quasi-totalité et qui donne l'impression de mouliner. Dans ces conditions, la Honda Insight Hybrid cale son moteur sur un régime très élevé et y reste. Ca hurle et en l’absence de sensations, on a la fausse impression de ne pas avancer. Pour éviter cela, il existe une astuce : la commande séquentielle.

Retrouvant des montés en régime plus conventionnelle, la Honda Insight nous a favorablement étonné en conduite rapide une fois en position séquentielle. Le moteur marche bien, les rapports (virtuels, faut-il le rappeler) passent bien sûr sans à coup, et surtout… La tenue de route est excellente, Honda oblige ! Suite à une erreur dans notre itinéraire, nous nous sommes retrouvés à parcourir 15 km de petite route belge à très vive allure, et l’Insight nous a étonné par ses capacités à passer fort en courbe et à ne pas se laisser déstabiliser par les changements de cap.

Par rapport à la version de 2009, la nouvelle Honda Insight Hybrid a eu sa gestion moteur et sa gestion hybride revues, mais aussi son aérodynamique affinée. Elle a également adopté des pneus à faible résistance au roulement. Enfin, la logique de la boite CVT a été revue. De quoi abaisser les émissions de CO2 juste en dessous du seuil des 100 grammes.

La Honda Insight Hybrid est presque sans concurrence. C’est, pour l’instant, la seule berline compacte hybride avec la Toyota Auris Hybrid. Mais cette dernière étant plus puissante et plus chère, il est difficile de les confronter directement. Retenez que son tarif se situe en dessous d’un turbo-diesel équivalent…

Il ne faut pas se fier aux apparences. Sous ses dehors, la Honda Insight Hybrid progresse. Et nous a étonnés par ses qualités routières vraiment dynamiques !

Réagir à l'essai de la Honda Insight Hybrid sur notre forum

Texte et photos: Manu Bordonado