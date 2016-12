Essai Honda Civic Tourer iDTEC

Librairie Honda

Honda Civic Tourer iDTEC : Essai

La Civic est le cheval de bataille de Honda en Europe. Après la sortie d’un petit 1600 Diesel, il ne manquait pour compléter la gamme qu’un break et une sportive. Donc en attendant une très prometteuse Type R, voici ledit break.

On aurait également bien voulu un break sportif, façon S3 Sportback, mais ça n’est pas prévu. « Tu veux pas un cabriolet, tant qu’on y est ? » nous a répondu un confrère journaliste un peu grincheux. Bref. Pour la première fois depuis longtemps, voici une Civic au grand coffre: une Civic Shuttle. Ah non, on me murmure à l’oreille que la Civic Shuttle c’était… en 1990.

Avec 23 cm de plus en longueur et 1 cm de plus en hauteur, il y a un coffre absolument record de 623 litres dans cette nouvelle Civic Aerodeck (ah non, Aerodeck c’était un break Civic en 1998…). C’est plus encore que le coffre du Honda CR-V, qui n’a pourtant rien d’un petit bras en la matière ! On retrouve bien entendu les différentes configurations offertes par la banquette magique, mais aussi une trappe dans le fond du coffre, des filets de rangements latéraux, tandis que le cache-bagages se range d’un claquement de doigts…

Le design d’un break est un élément important, et rien n’a été laissé au hasard sur cette Civic Tourer. Tiens oui c’est ça, elle s’appelle Tourer. Bref. Le design est important et les équipes de Honda l’ont bien compris: cette Civic est tellement réussie que nous la préférons même à la berline… A priori nous ne sommes pas les seuls. Peut-être est-ce que parce que ce modèle a été spécialement développé pour séduire les européens ? Il existe un pack Energy, qui y ajoute un élément aérodynamique et des jantes 18 pouces.

Ce modèle étant destiné aux européens uniquement, des clients connus pour leur conduite dynamique, tous les réglages de la berline ont été revus en ce sens. On a donc une direction plus dynamique, et notamment plus ferme à grande vitesse, une rigidité identique à celle de la berline, et de réglages de suspension revus. A propos de suspension: la Honda Civic Tourer peut disposer suivant les versions d’un système d’amortissement réglable ADS à l’arrière, que l’on commande depuis un interrupteur au tableau de bord.

Ce système n’étant actif que sur les roues arrière, difficile de vous dire que cela change fondamentalement le comportement de la Civic. Néanmoins, on arrive à sentir la différence entre les trois modes d’amortissement. C’est un plus, mais pas déterminant car la Honda Civic Tourer dispose d’origine d’excellents réglages châssis.

Le mot est lâché: d’excellents réglages châssis ! Avec ses 80 kg en plus, notre Civic Tourer a parfaitement reproduit au volant les excellentes sensations que nous avions eues avec la Honda Civic 1600 iDTEC testée voici un an. La direction est idéalement directe et précise, et la tenue de route permet de passer fort, vraiment fort ! C’est pour ça que, on se répète,mais une Estate Type R, hein… Bref.

En attendant, il n’y a que deux motorisations possibles pour la Honda Civic Estate: le 1.8 iVTEC (142 chevaux) et le 1.6 iDTEC (120 chevaux). Comme nous vous l’écrivions, c’est celui-ci que nous avons utilisé pour notre essai. Avec une puissance supérieure à la moyenne (120 chevaux) et surtout un couple confortable (30.6 mkg), il motorise avec un étonnant brio le Honda CR-V. Alors une « simple » Civic Tourer… En prime, la commande de boite est précise et rapide, ce qui fait que l’on en use assez volontiers. Bref, il y a de quoi profiter du châssis de qualité !

La consommation nous avait fait bonne impression sur la Civic berline et le CR-V: il n’y avait pas de raison que cela soir différent ici. On retrouve donc la faculté de ce moteur à rester en usage mixte aux alentours des 6 litres au 100, et même franchement moins si on ne fait que de la route et que l’on fait des efforts… Les émissions de CO2 sont donc assez basses: 99g seulement… C'est devenu un impératif pour plaire aux entreprises.

La Honda Civic Tourer récupère logiquement les petites évolutions que reçoivent toutes les Civic pour 2014: un volant dont les commandes sont habillées d’une pièce noir laqué et dont la jante voit son diamètre augmenté, des enjoliveurs autour des aérateurs, et de nouvelles jantes. Dans le même temps, le moteur 2.2 iDTEC disparait, concurrence de son petit frère oblige !

Le tableau de bord de la Civic n’évolue pas, mis à part les évolutions vues plus haut. La finition reste excellente, et la position de conduite est parfaite. On ne reprochera donc à la Civic que son instrumentation particulière, avec des compteurs derrière le volant, un compteur au bas du pare brise, et un écran central. Cela dit, il faut reconnaitre qu’avec le temps on s’y fait.

Il n’y a pas dans la gamme de Honda Civic mal équipée. Parlons donc seulement de la finition haute Innova, et de son pack ADAS, déjà vu sur les Accord et CR-V: régulateur de vitesse actif, radar anticollision, phares automatiques avec feux de route actifs, détecteurs d’angles morts, lecture des panneaux de limitation de vitesse mais aussi d’interdiction, alerte de franchissement de ligne, assistance aux intersections… Une très belle brochette d’équipement, mais malheureusement réservé à l’Innova, comprenez la finition la plus chère.

Puisqu’on en est à parler argent: la Honda Civic Tourer coûte 1100 euros de plus que la berline correspondante. Un surcoût moindre que chez Volkswagen pour la Golf, certes, mais un peu plus élevé que chez Ford (Focus) et Renault (Mégane). La politique de gamme Honda exclut les options, il faut donc impérativement choisir sa finition en fonction des équipements que l’on souhaite obtenir. Les finitions classiques sont bien équipées et livrées à tarifs raisonnables, mais les prix augmentent vite si on se lâche sur les finitions haut de gamme. 9000€ séparent la finition S de l’Innova !

Mis à part l’ergonomie de son tableau de bord, on n’a pas vraiment trouvé de défaut à la Honda Civic Tourer 1.6 iDTEC. A l’indéniable santé de son moteur et à sa tenue de route s’ajoute ici un coffre de déménageur et un look bien léché. Voici un modèle qui gagne à être connu !

Texte & photos: Manu Bordonado

