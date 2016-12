Essai Honda HRV 1.5 iVTEC et 1.6 iDTEC

Librairie Honda

Honda HRV 1.5 iVTEC et 1.6 iDTEC : Essai

Qu'on se le dise, l'avenir des marques automobiles passe (à court et moyen terme en tout cas) par les crossovers. Chacun complète donc sa gamme au maximum et chez Honda, on redonne aujourd'hui un petit frère au CR-V: le HR-V.

En 1999 apparaissait le Honda HR-V premier du nom. Un petit véhicule sympathique, avec une bonne bouille, mais qui n'a pas trouvé sa clientèle: le marché du crossover était presque inexistant, au commencement il n'existait qu'en 3 portes, il n'y avait pas de Diesel dans la gamme, et... tel un aveu d’impossibilité au franchissement, il existait en 2 roues motrices ! Les choses ont changées aujourd'hui: Honda dispose de l'un des meilleurs diesel du marché (le 1.6 iDTEC), la demande sur les versions essence décolle, le marché du crossover explose et les clients dans leur ensemble se fichent maintenant pas mal des 4 roues motrices. Les conditions étaient donc toutes réunies pour lancer un nouveau HR-V.

Le HR-V utilise une nouvelle plate-forme, qui équipera la prochaine Global Small Car de la marque (la Jazz, donc). Sous le capot, il reprend comme nous le disions l'excellent 1.6 iDTEC, toujours fort de 120 chevaux, mais il s'équipe également d'un 1.5 iVTEC essence. Ce dernier est à injection directe d'essence, ce qui est assez nouveau chez Honda (la Civic Type R vient juste d'inaugurer cette technique). Il développe 130 chevaux mais n'offre que 15.8 mkg de couple: il s'agit d'un moteur sans turbo, ce qui en fait presque une curiosité sur nos marchés actuels, où toutes les nouveautés actuelles sont turbocompressées. Ces deux moteurs sont bien entendus conformes aux nouvelles normes Euro 6b et offrent de faibles émissions de CO2.

En terme de transmission par contre ça va être très vite expliqué: traction avant pour tout le monde ! Le HR-V premier du nom existait bien en transmission intégrale Real Time pourtant ? En fait, la transmission 4wd existera bel et bien, mais... pas sur nos marchés: pas assez de demande. Tiens, d’ailleurs, pas de modèle Hybrid pour nous non plus !

On vous laisse juger de l’esthétique de l’auto. Les poignées de portes arrière sont cachées dans le montant, et l’arrière est fuyant, un peu comme sur un BMW X4. En ce qui nous concerne, on a aimé l’avant, beaucoup moins l’arrière. L’ensemble ne choque pas les yeux en tout cas, c’était voulu, mais à tel point que ça peut paraitre un peu fade. Il y a dans les dernières productions de la concurrence quelques modèles plus… excitants.

L’intérieur nous a mieux convaincu. On retrouve un intérieur sobre dans le style du Honda CR-V (et non dans le style futuriste-compliqué de la Civic) mais avec quelques éléments plus modernes. La climatisation est tactile, et le frein à main est électrique (une première pour Honda). Notre exemplaire bénéficiait d’éléments type Piano black, et du nouveau GPS fourni par Garmin qui ne nous convainc toujours pas (pas de zoom aux intersections, etc).

Surtout, l’intérieur propose les qualités habituelles Honda: la banquette magique et ses multiples possibilités de chargement, quelques prises 12V (passagers arrière, coffre…), et toutes sortes de rangement dont des vides-poches assez grand pour y loger des bouteilles et deux énormes porte-gobelets à l’avant. De quoi faire oublier la qualité de certains plastiques et l’absence, une fois de plus, d’un indicateur de température moteur. Et puis surtout, comme sur une Civic ou un CR-V, il y a une très belle habitabilité et un grand coffre de 470 litres. De ce côté là, le HR-V frappe fort !

Côté technologie, le HR-V intègre de série sur toutes les versions le freinage d’urgence en ville (CTBA). Là aussi, c’est une nouveauté pour une Honda. Les finitions supérieures y ajoutent le pack ADAS maintenant bien connu: ce dernier intègre l’alerte de franchissement de ligne, l’assistant feux de route, mais surtout le régulateur de vitesse adaptatif, un équipement toujours aussi agréable à l’usage. Une nouvelle fonction apparait: la lecture des panneaux de signalisation, qui peut si on le souhaite ajuster automatiquement le limiteur de vitesse. Une agréable innovation, si ce n’est que notre HR-V lisait mal les panneaux. Nous nous sommes retrouvés 2-3 fois sur des zones que la voiture a interprétée comme des zones... non limitées ! Et pourtant nous n’étions pas en Allemagne !

Chose assez inattendue de la part de Honda, nous avons trouvé ce véhicule un peu bruyant. Ca n’est pas du tout dans les habitudes de la marque ! Et de plus, nous avons trouvé la suspension très/trop ferme alors que le HR-V est tout sauf un véhicule sportif. Pour le confort, ça n’est donc pas tout à fait gagné !

Mis à part le bruit, le 1.6 iDTEC a pu faire étalage des qualités qu’on lui connait: une puissance suffisante, un couple assez généreux même tout en bas du compte tours, et une consommation vraiment raisonnable. C’est, de toute évidence, la version qui sera la plus vendue.

Dans ces conditions, nous étions persuadé que le 1.5 iVTEC n’offrirait rien de plus, bien au contraire: déplacer un crossover quand on n’a pas de couple, c’est difficile. Or, l’essai de ce nouveau moteur nous a plus qu’étonné. Nous sommes bien d’accord: en bas du compte-tours, le 1500 n’offre pas de couple. Mais il est très rond, très onctueux, et surtout beaucoup plus silencieux que le diesel: finalement, dans la circulation urbaine, il s’en tire très bien.

Une fois dans les grands espaces, il suffit finalement pour avoir du peps de monter dans les tours, en général les moteurs Honda adorent ça. Ce 1500 ne fait pas exception à la règle, et se montre même digne de ses ainés: avec une sonorité qui ronfle au fur et à mesure de la montée du compte-tours, le VTEC s’éveille et éveille nos sens. La boite est très longue, obligeant à rétrograder dès qu’on veut accélérer la cadence. Pour doubler prestement sur voie rapide, il nous est arrivé de passer de la 6° directement à la 3° ! Prendre 7000 tours avec un crossover n’est pas commun mais si on aime conduire on y prend vite goût ! Conduit ainsi, la suspension que nous trouvions trop ferme sur le diesel devient très intéressante. Voici peut-être le premier crossover sportif du segment ! Les papas apprécieront sans aucun doute.

Fait étonnant, contrairement à la majorité des Honda vendues chez nous, le HR-V n’est pas produit en Angleterre, mais il ne provient pas du Japon non plus: il est produit au… Mexique.

Le Honda HR-V revient, quinze ans après le premier du nom. Si ses prestations en diesel iDTEC sont... sonores, le petit moteur à essence iVTEC nous a très franchement amusés. Alors bon, si jamais vous cherchiez un crossover sportif…

Texte & photos: Manu Bordonado