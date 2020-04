Accueil Autoweb > Essais routiers > Honda > Essai Honda CRV Hybrid

Même si l’histoire ne semble que retenir que Toyota (et Lexus), Honda fait partie des pionniers en matière de véhicules hybrides. Mais le CRV marque une avancée certaines par rapport aux précédents modèles de la marque.

Jusqu’ici, les Honda hybrides (Civic, Insight, CRZ...) utilisaient un système appelé IMA (Integrated Motor Assist). Une hybridation dite légère « mild-hybrid », c’est à dire que le moteur électrique n’était là que pour soulager le moteur thermique et qu’il ne pouvait pas le remplacer. Ici, nous sommes désormais sur un modèle « full-hybrid », reconnaissable notamment à sa capacité à rouler (sur une distance de moins en moins limitée) en mode véhicule électrique « EV ».







Si vous n’aimez pas la technique, sautez directement ce paragraphe ! Le système développé sur le Honda CRV se nomme iMMD (intelligent Multi-Mode Drive) et se révèle techniquement assez intéressant. Le moteur thermique est un 2 litres à cycle Atkinson (un moteur à 4 temps donc les 4 cycles ne sont pas d’une durée identiques). Particularité du CRV Hybrid : il n’est pas relié à une boîte de vitesse car il n’y en a pas. Il sert donc principalement à générer de l’électricité pour les batteries lithium-ion et les deux moteurs électriques. A certaines allures (entre 80 et 120), un embrayage électrique lui permet d’entraîner les roues directement.



Retenez qu’à l’usage ça ressemble à n’importe quelle auto « full-hybrid ». C’est à dire que l’on passe automatiquement d’un mode à l’autre bien entendu, avec douceur... dès lors que l’on roule tranquillement. Pas de miracle : si l’on roule le couteau entre les dents, le moteur thermique tourne vite pour fournir l’électricité nécessaire et l’on se retrouve avec l’effet moulin à café qui fait croire que l’auto a un variateur. Certains de nos confrères restent persuadés qu’il y en a un...







Notre Honda CRV dispose de trois modes de conduite. Le mode normal bien sûr, un mode Sport qui ne correspond évidemment pas à la philosophie du véhicule mais sans doute nécessaire pour rassurer le futur acquéreur, et un mode EV (Electric Vehicle). Ce dernier permet en théorie de rouler en mode 100% électrique. En théorie car le CRV nous l’a refusé plusieurs fois, malgré des batteries suffisamment chargées.



Exemple. Un moteur froid pollue. Aussi, le Honda CRV Hybrid cherche le matin à atteindre le plus vite possible la température de fonctionnement du moteur thermique en le laissant tourner. Y compris quand on est dans un garage souterrain et que l’on demande, à juste titre, le mode EV.







Tout comme le Mitsubishi Outlander PHEV, le CRV Hybrid permet de régler le frein moteur via des palettes au volant. Mais le frein moteur reste insuffisant même dans la position la plus forte. De plus, ce réglage saute dès que l’on touche à l’accélérateur, donc à la sortie de chaque virage. On oubliera donc vite de s’en servir pour en revenir à la bonne vieille pédale de freins...



On retrouve en revanche toutes les qualités qui font le succès du Honda CRV et qui font de lui le véhicule le plus vendu au monde dans sa catégorie. Le confort de suspension est supérieur à la moyenne, et l’insonorisation est soignée. Mais la plus grande qualité du Honda CRV reste son étonnante habitabilité, notamment aux places arrière.







La vie à bord est agréable elle aussi. Le tableau de bord n’est pas inutilement compliqué comme l’étaient certaines Honda pendant quelques années. A défaut d’être flatteuses au toucher, les boiseries sont très agréables à l’oeil. Mais il y a l’aspect pratique, avec un très grand et très pratique rangement central, 4 ports USB, 2 prises 12 volts, un port HDMI… Au milieu de ces nombreux équipements, on s’étonne de ne pas trouver de recharge téléphone par induction (une Civic l’a), et il n’y a pas non plus de système de stationnement semi-automatisé.



Sur n’importe quelle boîte automatique du monde, on passe du point mort à marche avant en tirant d’un cran le levier. Or, ce geste permet de passer en marche arrière dans le CRV (pour la marche avant c’est un gros bouton). Attention à ne pas se tromper de sens au démarrage, donc.







On n’achète pas un véhicule hybride QUE pour la bonne image qu’il renvoie, ni pour le silence et la douceur de fonctionnement que l’on en attend. Avant cela, il y a une question assez intéressée : la consommation. Celle-ci, mesurée sur un périple de près de 1000 km, s’est établie à 6.2 L/100. A comparer avec la celle du Ford Kuga TDCi Powershift qui nous accompagnait : 7.3 L. Avec un litre de moins qu’un Diesel, le marché est donc complètement rempli.



En conséquence, les émissions de CO2 sont assez basses. Par les temps qui courent, ça compte, et Honda prévoit en conséquence que 90% des CRV vendus seront des versions hybrides. Principalement en 2 roues motrices bien entendu...







Adieu l’étonnant dynamisme du précédent Honda CRV iDTEC, et bienvenue désormais à l’apaisante douceur du Honda CRV Hybrid. L’économie d’utilisation, la fiabilité et l’habitabilité sont toujours d’actualité et devraient assurer son succès.



Texte & photos : Manu Bordonado







Honda CRV Hybrid : Fiche technique Marque : Honda Modèle : CRV V Hybrid Années de production : 2019- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Hybride Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Gestion intégraleHonda PGM-FI Suralimentation Moteur électrique Distribution + iVTEC Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 81.0 x 96.7 mm Cylindrée 1993 cc Compression 13.0 Puissance 184 ch à - tr/min Couple 0.0 mkg à - tr/min Transmission Boite de vitesses aucune Puissance fiscale 7 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance variable électrique Cx - Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Multibras Freins avant Disques ventilés (320mm) Freins arrière Disques (310mm) ABS Série Pneu avant 235/60 R18 Pneu arrière 235/60 R18 Dimensions Longueur 460 cm Largeur 186 cm Hauteur 168 cm Coffre 497 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) 175 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route 5.5 Sur autoroute 7.5 En ville 7.0 Conduite sportive - Consommation moyenne 6.5 Réservoir 57 litres Autonomie autoroute - km CO2 119 g/km

