Essai Honda HR-V Sport

Honda HR-V Sport : Essai Il suffit de faire un tour à New York pour comprendre que le Honda HR-V est un véhicule assez emblématique. En effet, il est partout ! Et ce n'est qu'un petit aperçu des 2.7 millions d'autres HR-V qui foisonnent à travers le monde.







Pour cette nouvelle édition du fameux SUV de chez Honda, son design a été rafraîchi. Les traits à l'arrière ont été renforcés, peut-être même un peu trop, avec cette ligne courbée qui donne l'impression « qu'un véhicule lui est rentré dedans » analyse Pierlouis Clavel, étudiant aux Beaux-arts de Paris.



Équipé du Honda Magic seat qui offre différentes possibilités de modularité de la banquette arrière, permettant d'augmenter considérablement le volume de chargement. La touche de folie que l'on apprécie beaucoup sur notre modèle d’essai, ce sont ces sièges en cuir rouge des plus confortables. Un coloris que l'on retrouve à travers des motifs dans les contre-portes, les accoudoirs et la planche de bord.







Les performances du Honda HR-V Sport n'ont rien à envier à la concurrence. Ne vous fiez pas à son apparence des plus rationnelles ou à tous ces « on dit », ici point de bling-bling ou autre fioritures vaines. Derrière un design assez sobre se cache un engin dont la Vmax atteint les 215 km/h avec un véhicule qui a du répondant. Le 0 à 100 est abattu en 7,8 secondes, avec une consommation annoncée à 6.7 litres au 100 km.



Ainsi sous le capot du Honda HR-V Sport se trouve un 4 cylindres VTRC Turbo de 1.5 litre délivrant 182 chevaux, relié à une boîte mécanique 6 rapports. Vous voyez cette petite boîte en alu avec surpiqûres, avec le fameux levier en cuir à l'ancienne ?



C'est sans doute la recette de ces sensations de conduite authentiques auxquelles. On dispose d’une puissance notoire que viennent corroborer ces doubles échappement assez discrets et ces roues 18 pouces sur un véhicule couleur gris Platinum.







L'auto tient la route, peu importe la qualité de l’asphalte, tandis que le freinage est des plus efficaces. Ses capacités d'accélération et ses performances font pâlir une grande majorité des véhicules d’intervention. La sportivité n'a rien d'exceptionnel chez Honda et pour cause, elle s'inscrit dans une dynamique que l'on retrouvait déjà avec la Jazz, la Civic Sport, la Type R ou encore la NSX.



La classe Honda ou l'Honda pas



Rapidement, on se prend au jeu des routes sinueuses, on oublie les kilomètres et on repense à Kotaro Yamamoto qui nous confiait « n'avoir aucune envie de s'arrêter après avoir parcouru une boucle d'essai routier aux alentours de Lisbonne.







Puis il y a ces petits éléments qu'on apprécie d'autant plus, comme le mange CD ! Effectivement, on a toujours ces CD qui traînent dans la boîte à gants ou dans les vide-poches, ou pire encore… à la maison ! Au-delà du détail trivial, il s'agit d'un agrément basique mais des plus utiles lorsque vous n'avez pas envie de brancher votre téléphone ou tout simplement l'envie de déconnecter et d'écouter de la musique en haute qualité. Les connaisseurs en musique apprécieront le fait de ne pas être lésés.



De surcroît, les porte-manteaux disséminés ça et là feront le bonheur des hommes d'affaires ou autre types de maniaques qui ne veulent pas froisser leur veste. Enfin, on notera le soin déployé avec ces contours chromés des poignées de portes et des enceintes qui renforcent une allure intérieur assez design.







A bord, mais également à l'arrière, on se délecte de l'effort déployé par les ingénieurs pour assurer le silence et le confort, surtout lorsque l'on mesure 1m86 et qu'on ne supporte pas voyager à l'arrière.



Notre seul regret se porte sur la négligence des portières arrière avec cette poignée intégrée qui donne l'impression d'ouvrir un micro-ondes.







La somme de ces nombreux petits détails crée un enthousiasme tel que l'on a l'envie de prendre la route des vacances, entre amis ou en famille. L'emmener hors des sentiers battus, sur les chemins de sables même si le véhicule n'est pas en version quatre roues motrices… Il en a plus ou moins les capacités, car on n'a pas résisté un avant-goût d'aventure avec le nouveau Honda HR-V Sport.



Pour les amateurs d'échappatoire complète, il faudra attendre la version 4x4… ou l'importer des États-Unis !



