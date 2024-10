Accueil Autoweb > Essais routiers > Honda > Essai Honda Civic eHEV

Honda Civic eHEV : Essai Depuis toujours, la Civic est au coeur de la gamme Honda en France et en Europe… et même dans le monde. Mais contrairement à ses concurrentes, elle a fait partie des pionnières en matière de motorisation hybride. Essai de la version 2023.







Cette génération de la Honda Civic gomme les excès (et parfois les lourdeurs) esthétiques de la génération précédente. Son design est très moderne mais également très consensuel. Nous ne nous en plaindront pas, bien au contraire.



A l’intérieur il en est de même. Oublions les intérieurs parfois compliqués des précédentes Honda Civic. C’est sobre, très moderne, très réussi mais toujours aussi pratique. Les commandes tombent parfaitement en main, elles sont là où on les cherche et on se sent à l’aise instantanément. Rares sont les voitures où l’on se sent aussi bien… et aussi vite.







Il y a un seul point où l’ergonomie est perfectible : les boutons de commande de boite identiques à ceux du Honda CRV, moins intuitifs qu’un bon vieux levier comme dans le HRV. Pour le reste, c’est un sans faute. Les ingénieurs ont conservé un bouton rotatif pour le son de l’autoradio là où d’autres installent des boutons + et - peu pratiques et parfois bien cachés. C’est l’un des nombreux détails intelligents de cette Honda. Et pas besoin de vous dire que la qualité de construction est excellente.



La Honda Civic Hybrid existe de très longue date mais l’actuelle est sans comparaison aucune avec les premières du genre où le système baptisé IMA n’était qu’une petite aide au moteur à essence. Désormais, la Civic est capable de parcourir des distances non négligeables sur sa seule force électrique, au bénéfice du silence et de la consommation.







Pourtant, on aurait pu avoir encore plus de moments en conduite électrique s’il y avait eu un frein moteur plus important. On aurait bien voulu un mode dédié à cela (le mode B de certaines concurrentes) permettant à la fois de beaucoup recharger et de ne plus avoir beaucoup recours aux freins.



La voiture est assez silencieuse mais lorsqu’on a besoin de puissance, le moteur thermique semble capable de monter assez haut dans les tours, un peu à l’ancienne et la grande époque des Civic à moteurs VTEC. Dans ces conditions, on retrouve un toucher de route et une précision de train avant typiquement Honda. Cette Civic se conduit volontiers à vive allure.







D’ailleurs, la Civic e:HEV en a sous le pied puisque la puissance électrique est de 184 chevaux tandis que le couple est de 32.1 mkg : des chiffres dignes d’un très bon turbo-Diesel. C’est le moteur électrique qui offre ces chiffres et qui anime la Civic le plus clair du temps, le moteur à essence (un 2 litres à cycle Atkinson de 142 chevaux) n’étant là qu’en complément ou pour charger la batterie. Notre essai a eu lieu durant les eTrophées de l’AMAM et la consommation moyenne, relevée au terme de l’essai par une sélection de journalistes français, s’est soldée par un chiffre de 4.7L/100. Pas mal pour une auto de 180 chevaux !



La Honda Civic est toujours aussi habitable. Et elle dispose d’un coffre toujours aussi grand. Ca n’est pas illogique puisque c’est la voiture compacte… la moins compacte que l’on connaisse ! Elle a de nos jours plutôt la taille d’une familiale…







La nouvelle Honda Civic e:HEV rentre dans le rang esthétiquement. Mais avec sa finition sérieuse, sa motorisation hybride performante et son châssis de qualité, elle continue de réunir les qualités qui font qu’une Civic est une Civic… Pas étonnant que les e-Trophées de l’AMAM l’aient élue meilleure hybride de l’année 2023.



Texte : Manu Bordonado

Photos : Constructeur



Honda Civic eHEV : Fiche technique Marque : Honda Modèle : Civic XI eHEV Années de production : 2023- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Hybride Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Gestion intégrale Suralimentation - Distribution - Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course - mm Cylindrée 1993 cc Compression - Puissance 184 ch à 4150 tr/min Couple 32.1 mkg à 100 tr/min Transmission Boite de vitesses CVT Puissance fiscale 7 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique Cx - Suspension avant Pseudo McPherson Suspension arrière Multibras Freins avant Disques ventilés (293mm) Freins arrière Disques (282mm) ABS Série Pneu avant 215/50 R17 Pneu arrière 215/50 R17 Dimensions Longueur 455 cm Largeur 190 cm Hauteur 141 cm Coffre 415 litres Poids 1505 kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) 181 0 à 100 km/h 7.5 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 15.7 1000 mètres DA 29.2 Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive 10,0 Consommation moyenne - Réservoir - litres Autonomie autoroute - km CO2 114 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 37720 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Honda Civic eHEV Crédit pas cher pour votre Honda Civic eHEV Donnez votre avis ici

