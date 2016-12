Essai Opel Astra GSi 2.0 16v

Dans la gamme Opel, la Kadett de 1980 fut celle qui devait barrer la route à la Volkswagen Golf. Peine perdue. Les Kadett GSi et GSi 16v notamment avaient reçu d'excellentes motorisations, malheureusement trop pour le pauvre chassis. L'Astra de 1991 devait corriger cela.



Côté motorisations, pas de souci à se faire chez Opel, et en haut de gamme le 2.0 16 soupapes de 150 chevaux de la Kadett était bien au programme, avec un antipatinage cette fois. La ligne, inspirée des Fiat Tipo et Citroën ZX, était mise en valeur sur la GSi par une calandre fermée et un volet arrière très efficace. L'intérieur était une excellente surprise aussi, avec la volonté d'Opel de faire des habitacles agréables.

Vient le moment de prendre le volant. Dans la circulation la voiture est agréable grâce à son couple disponible à bas régime et sa bonne visibilité périphérique. Sur l'autoroute la voiture peut filer vite grace à sa carrosserie bien profilée. La suspension est ferme mais se montre toutefois confortable. Nous voilà maintenant sur petite route et les ennuis commencent avec le premier virage. Le train avant n'est toujours pas le point fort de l'Astra, même si elle fait mieux que la Kadett. Les pertes de motricité sont fréquentes, de même que les interventions de l'antipatinage qui finissent par castrer ce merveilleux moteur. Même si les évolutions sont nombreuses par rapport à sa devancière, l'Astra souffre du même mal: son moteur, sans doute le meilleur de la catégorie, est inutilisable par la faute d'un chassis dépassé par les évênements. Elle sera remplacée dans la gamme par une 2.0 16v ramenée à 136 chevaux et à la présentation luxueuse. Mais même avec 136 chevaux...

La génération suivante d'Astra apparue en 1997 a offert un des meilleurs châssis de la catégorie. Mais ce n'est que bien plus tard qu'elle a reçu un moteur digne de ce nom, l'OPC. Du coup trop puissant pour le châssis. Je sais ce que vous pensez, je ne suis jamais content...