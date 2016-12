Essai Peugeot 206 S16 - 206 GT

Sortie le 10 septembre 1998, la 206 portait haut les ambitions de Peugeot. La 205 avait sauvé le groupe de la faillite en 1982 et s'était installé pour des années en tête des ventes en France, ce que la 106 ne fut jamais en mesure de reproduire. La 206 avait donc pour ambition de retrouver cette place de n°1 de ventes face à la Clio.

Comment faire pour retrouver la voie du succès ? Reprendre les recettes de la 205. D'où pouvait-elle tenir ce succès ? Pour commencer, de sa ligne dynamique qui évoque la sympathie. C'est ce qu'on a essayé de reproduire sur la 206. Comme pour la 205, une élégante version Roland Garros coiffe la gamme des luxueuses, alors qu'un cabriolet est au programme. Mais le succès de la 205 venait surtout de 3 choses: des diesels agréables aptes à plaire aux gros rouleurs, deux titres de championne du monde des rallyes (La 205 Turbo 16 a sa descendante la 206 WRC) et une version très sportive, la Peugeot 205 GTI qui a marqué de son empreinte les années 80. Les 106 XSi et S16 ne l'ont pas fait oublier, et elle est désormais remplacée, 6 ans après, par la 206 S16 (le sigle GTI n'est désormais plus vendeur en France).

Qu'est ce qui faisait le succès de la 205 GTI ? Entre autres, le look dynamique, la tenue de route élevée et garante d'un grand plaisir de conduite, mais aussi bien sur la présentation intérieure et le moteur plein à tous les régimes. Pour le look, les canons ont changés, et la discrétion est désormais en rigueur. Les ailes sont légèrement élargies, les jantes 15" sont exclusives, les poignées peintes, les rétros vernis, les clignotants latéraux sont blancs, et les phares sont doubles et à glaces lisses. Un pot inox complète le tout.

La tenue de route, elle, fait honneur à la réputation Peugeot : 20/20... Le moteur a fait ses débuts sous ce capot. D'une cylindrée de 2 litres, il comporte 16 soupapes pour 138 chevaux, les chevaux en plus compensant les kilos supplémentaires de la 206. Tout comme la Clio Renault Sport 2.0 16v, la 206 S16 est aussi sportive qu'elle peut être grande routière, et l'une comme l'autre étonnent par son rapport prix/équipement. Mais la 206 S16 ne peut rien, face à la puissance supérieure de la Clio...

L'intérieur comme l'extérieur fait la part belle à la sobriété: compteurs spécifiques, pommeau de levier de vitesses alu, pédales ajourées et sièges enveloppants distinguent ici le haut de gamme.