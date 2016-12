Essai Peugeot 106 Rallye

Librairie Peugeot

Peugeot 106 Rallye : Essai

La 205 Rallye était une vraie petite légende. Ses performances n'étaient pas les plus élevées, loin de là, mais son caractère et son prix la rendaient unique (avec la Citroën AX Sport, sa soeur). En 1991, la 106 a remplacé la 205 dans la gamme Peugeot, et la 106 Rallye est naturellement venue remplacer la 205 du même nom.

La 106 reprenait le 1300 qui avait fait la gloire de la Peugeot 205 Rallye. Le catalyseur, obligatoire, l'avait contraint à passer à l'injection mais le caractère n'y perdait pas trop tandis que la disponibilité y gagnait pas mal... L'équipement s'autorisait quelques folies, on pouvait même avoir les vitres électriques !

Puis vint la 106 S2. Le restylage apportait une nouvelle version haut de gamme en remplacement de la XSi: la Peugeot 106 S16. La Rallye a donc repris le 1600 XSi. S'il avait un caractère moins affirmé que le 1300, il était bien plus polyvalent (sur une Rallye, est-ce plus important que le caractère ?) et puis il satisfaisait aux normes antipollution toujours plus sévères...

La 106 Rallye n'est aujourd'hui plus commercialisée, et il semble vain d'attendre une 107 Rallye. La 306 S16 existait en une version allégée, mais la chose n'a pas été renouvelée sur la 307... Les sportives à prix d'ami chez Peugeot, c'est bel et bien fini...