Essai Peugeot 309 GTI

Après le succès foudroyant de la 205 GTI en 1984, Peugeot décide d’améliorer le principe en dotant sa nouvelle berline compacte du moteur de la 305 GTX mais avec l’injection...

Ainsi, la 309 se voit greffer le 1905 cm³ de 130 ch et se pare également d’une présentation spécifique : un intérieur entièrement en velours, un volant 4 branches avec le sigle GTI, devenu mythique, une agréable direction assistée et une instrumentation très complète (température et pression d’huile, température du liquide refroidissement, compte tours).

Extérieurement, elle dispose des jantes 6x15 que reprendra ensuite la 205 GTI 1.9 et les baguettes de protection larges à filets rouges qui courent le long de la carrosserie.

Avec ce moteur, la 309 GTI tenait le dragée haute à ses rivales de l’époque, notamment les Golf GTI, voire GTI 16S et Renault 19 16s. Elle n’avait pas la meilleure vitesse de pointe, mais elle accélérait franchement, à tous les régimes. De plus, il n’était pas utile de pousser le moteur toujours aux limites, au contraire, le meilleur régime se situant entre 4500 et 6000 tr/min, ainsi, on se trouvait entre le régime maximum de couple et de puissance.

Finalement, cette voiture était celle du jeune père de famille mais qui n’avait pas envie de se confondre dans la masse...