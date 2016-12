Essai Porsche 993 Turbo

La Porsche 911 est née en 1963 pour remplacer la 356. Elle a connu une carrière exceptionnellement longue puisque sa production n'a cessé qu'au cours de l'année 1998 (on parle ici de la 911 refroidie par air et pas de l'homonyme qui lui succède, refroidi par eau).

La génération 993 est une profonde évolution de la 911. De nouvelles suspensions, de nouvelles boîtes de vitesses, des évolutions moteurs étaient nécessaires pour résister à la concurrence toujours plus pressante. Des défauts typiques 911 étaient corrigés, comme l'éclairage, les essuie-glaces ou le chauffage.

La 911 turbo de 1995 est une version "simplifiée" de la 959 de 1987. Comme cette dernière, elle a recours à une double suralimentation, à 4 roues motrices et à une boîte 6 rapports. Sa suspension n'est plus pilotée électroniquement et sa transmission est simplifiée, mais la 911 Turbo génération 993 reste proche de la mythique 959...