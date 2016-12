Essai Porsche 996 Turbo

L'histoire de la 911 c'est celle d'une voiture née en 1963, soit deux avant les Peugeot 204 et les Renault 16. Mais au XXIème siècle elle est toujours produite ! En fait, pour ne rien vous cacher, la 911 a évolué au fil des années, et elle a été remplacée par un nouveau modèle en 1997.

Comme de tradition depuis 1974, le nouveau modèle a été décliné en une version ultra-sportive, la GT3, et en une version à hautes-performances, la Turbo. Tout d'abord, les puristes doivent être heureux: le moteur cube exactement 3600 cm3 et est suralimenté par deux turbos: les puristes sont un peu rassurés, tout cela rappelle la génération précédente. Le refroidissement est en revanche liquide puisque les culasses comptent désormais 4 soupapes par cylindre. Avec ça, on pourrait penser que la puissance a bien progressé, mais en fait c'est surtout les valeurs de couple qui ont progressé. Ainsi la nouvelle 911 sera plus abordable, plus facile à conduire (très vite) et plus... adaptée à une boite automatique, désormais disponible sur la Turbo. Tant qu'on y est, puisqu'on a déjà le PSM, autant rouler en Tiptronic ! On est loin du caractère de la Turbo 3.3...

Et de caractère, la 911 Turbo en manque un peu, pour une 911 Turbo. Sachant que la GT3 est quasiment aussi performante et bien plus économique, ça serait dommage de s'en priver. Certes, il faut faire une croix sur certains équipements (facultatifs dans une 911) et on n'a plus que 2 roues motrices, mais cela permet d'échapper au PSM. En prime, elle consomme moins, et elle a un réservoir digne de son statut de grand tourisme.

Je sais que je ne suis pas très objectif, mais c'est normal, je vous rappelle qu'on parle d'une 911.