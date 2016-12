Essai Renault Clio 2 V6

Librairie Renault

Renault Clio 2 V6 : Essai

Une Clio V6. Quand j’ai entendu parler pour la première fois de la Clio V6, je ne l’ai pas cru. "Et pourquoi pas une Mercedes A55 AMG tant qu’on y est ?" Et pourtant. Pourtant, ce n’était pas la première fois que Renault nous faisait le coup. La marque n’avait elle pas fait de la paisible Renault 5 une propulsion de 160 chevaux ?

C’est donc au Mondial de l’Automobile 1998 que Renault a présenté le projet Clio Renault Sport V6 24v. Car au départ ce n'était qu’un projet. La caisse est à l’origine celle d’une Clio II. Mais il en reste peu de choses. Les feux arrières, le hayon, le pavillon, l’ensemble du vitrage sont communs aux autres Clio. Les phares doubles, le capot alu et l'intérieur proviennent de la 2.0 16v. Tout le reste...



On a repris la recette de la Renault 5 Turbo tout en la renouvelant. Si les ailes sont toujours massivement élargies, elles accueillent désormais des roues de 17". Si le moteur est toujours central arrière, il est désormais transversal. Et surtout, ce n’est plus un petit 4 cylindres 1.4 turbo (160 chevaux tout de même !) mais le gros V6 3 litres de la Laguna. A l'origine, Lotus devait tirer 250 chevaux de ce moteur mais ce sont les ingénieurs de Renault Sport qui ont du s'en occuper en dernière minute, et ils n'ont eu le temps de trouver que 230 chevaux...

Vu la configuration de la voiture, il apparait clair que celle ci sera plus à son aise sur une petite route de montagne que sur une autoroute. Ca se confirme au volant mais en nuançant tout de même: d'abord la voiture est large, et affublée d'une boite 6 (celle de la Laguna) qui l'handicape grandement. Ensuite, la voiture est montée souple et est finalement assez confortable. On a donc moins envie d'attaquer, alors que la voiture n'est pas fatiguante sur long trajet.

Le moteur, souple et relativement discret (aussi bien phoniquement que visuellement) nous confirme ce qu'on pensait d'elle: malgré son habit de lumière et son nom, la Clio V6 n'est pas une sportive pure et dure. Elle est donc plus proche dans l'esprit de la BMW Z3 Coupé que de la Lotus Exige. Sauf que la Z3 a un grand coffre, et est tout à la fois plus polyvalente et plus agréable en conduite sportive...

Après 1630 exemplaires d'une première mouture, Renault a pensé à nous faire une version revue de la Clio V6. Le V6 est passé à 255 chevaux, le châssis a été retravaillé... Chapeau à la marque en tout cas: pour une fois qu'un constructeur français ose une telle voiture...