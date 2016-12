Essai Renault Mégane 2.0dCi

Librairie Renault

Renault Mégane 2.0dCi : Essai

Depuis janvier 2006, la Renault Mégane a reçu quelques modifications esthétiques, ainsi qu'un 2.0dCi de 150 chevaux. Que vaut cette auto, face à une concurrence aux dents toujours plus longues ?

On ne présente plus la Renault Mégane, deuxième du nom, tant ses exemplaires sont monnaie courante sur toutes les routes d'Europe. Son look inspiré des Vel Satis et Avantime a bien plus séduit les conducteurs que pour ces deux dernières, mais Renault a néanmoins décidé d'arrondir les angles sur cette version rajeunie. Au programme, distribution des feux arrières différente avec une bande claire, optiques arrondies à l'avant, et les habituels nouveaux boucliers et nouvelles jantes de rigueur dans ces cas là.

La nouveauté est également à l'intérieur. Les graphismes des compteurs sont différents, certains matériaux aussi, et la gamme des finitions est revue. Mais ne rêvez pas : cette gamme est toujours aussi complexe et devrait perdre facilement toute personne qui n'y ferait pas attention. Dans notre cas, ce sera une Privilège Luxe. Mais il est vrai que nous ne sommes pas volés, d'autant que la notre est équipée d'options : tout y est, comme par exemple le GPS, le toit ouvrant panoramique, et… un intérieur cuir pourtant introuvable dans le catalogue des options ! Du côté des tarifs et des équipements, la Renault Mégane 2.0dCi Privilège Luxe est bien placée : dans la catégorie, seule la Seat Leon TDI 140 fait mieux.

L'intérieur ne porte pas à la critique. Les matériaux offrent un touché assez particulier, rappelant une gomme, mais très agréables. C'est ce que Renault appelle le Soft Touch. Les couleurs claires de l'habitacle, associées aux sièges en cuir beige et surtout à la lumière apportée par le double toit ouvrant, offrent une atmosphère vraiment très plaisante. La place est bien entendu suffisante à l'avant, et correcte à l'arrière, à condition de ne pas y charger 3 personnes, et que leur taille ne dépasse pas la norme (c'est-à-dire ?) , faute de quoi ils auront la tête dans le pavillon. Le coffre est dans la norme (un chiffre !) .

Mais la véritable nouveauté se cache sous le capot : c'est le moteur M9R. Développé conjointement par Renault et Nissan, ce 2.0dCi utilise toutes les dernières technologies. 16 soupapes, injection common rail de dernière génération (1600 bar), injecteurs piézo-électriques, arbres d'équilibrage et turbo à géométrie variable : tout y est ! A la clef, quelques 150 chevaux au régime (traditionnel pour un diesel) de 4000 tr/min, et un couple de 34.7 mkg à seulement 2000 tr/min, des chiffres qui le placent devant le HDi 136 de PSA, le TDI 140 du groupe VW, et le JTDm du groupe Fiat, tout en rejetant peu de CO2 : 144 g/km.

Plus que ces chiffres, c'est le comportement du moteur une fois au volant qui importe. Et de ce côté, le moteur 2.0dCi est à la hauteur de ce qu'il annonce sur le papier. Associé à une boite 6 rapports ( la PK 4) très bien étagée, il propulse la voiture sans temps mort. Le couple arrive dès 1500 tr/min, et reste parmi nous jusqu'à 4000 tr/min, de manière assez linéaire. Nous avons également réussi à repartir dès 800 tr/min sans à-coup. Mais la qualité numéro un du M9R se trouve ailleurs : son silence, équivalent à celui d'une très bonne berline fonctionnant à l'essence.

Côté châssis, nous retrouvons les qualités déjà connues des autres Renault Mégane. En premier lieu, le confort. C'est précisément l'amortissement qui mérite d'être mis en valeur. Il permet de conserver des liaisons relativement souples, pour un grand confort, mais sans jamais permettre à la caisse de pomper sur ses suspensions ou de prendre du roulis en courbe. La tenue de route est ainsi préservée malgré la relative souplesse de la caisse. La concurrence, allemande notamment, peut prendre des notes.

Dans son dossier de presse, Renault a présenté la Mégane 2.0dCi comme la nouvelle référence de la catégorie. Après l'avoir essayée, nous sommes en effet en mesure de le penser. Il s'agit d'un choix à considérer avant tout achat…

