Essai Renault Mégane Coupé Cabriolet TCe 130

Renault Mégane Coupé Cabriolet TCe 130 : Essai

Depuis la 19, Renault a toujours eu au catalogue un cabriolet 4 places, converti depuis la Mégane II au toit rigide. Nous voici au volant de la dernière version en date, motorisée par un moteur de 130 chevaux.

Renault, 4 cylindres, 1397 cm3, turbo… Des éléments mythiques. Renault 5 Alpine Turbo, Turbo 2, GT Turbo, 11 Turbo peut-être ? Heu... Non non ! C’est le printemps, c’est la saison des cabriolets, et on parle de la dernière Mégane en date, et de son TCe 130 !

Bien entendu, notre nouveau 1.4 turbo est sans rapport avec le moteur pré-cité. On n’a plus un arbre à cames latéral mais un double arbre à cames en tête. On a aussi 16 soupapes, un catalyseur, un moteur moderne quoi ! A la clef, on a aussi 130 chevaux et un couple de 19.4 mkg à seulement 2250 tr/min. Pas mal pour un 1.4 litres non ? Bon, ça n’est finalement pas beaucoup plus que les chiffres de la Super 5 GT Turbo datant de 1988, mais dans le même temps la consommation et les émissions CO2 du moteur ont également beaucoup baissées ! A la conduite, le caractère du TCe 130 est agréable, vraiment agréable. En fait, il remplace sans aucun souci un bon 2 litres : du couple partout et tout le temps, peu de bruit à bas régime, et une sonorité pas désagréable dans les tours ! En bref, une très bonne motorisation.

La tenue de route est également satisfaisante : on n’achète pas une Renault Mégane Coupé-Cabriolet pour rouler très vite mais pour le plaisir de "cruiser" cheveux aux vents. Du coup, la suspension souple juste ce qu’il faut est parfaitement à sa place ici. Si l’on hausse le rythme la Mégane accepte la cadence mais sans conviction, ne donnant pas envie à l’apprenti-pilote de sortir la grosse attaque. En contrepartie, le confort est évident et la suspension ne met pas à contribution la rigidité de la caisse, en progrès par rapport à la précédente génération.

Pour autant, Renault n’a pas voulu prendre de risque avec la cinématique du toit et impose d’être à l’arrêt pour la transformation de coupé en cabriolet et inversement. En passant, on apprécie grandement un point précis : sur nombre de coupé-cabriolets, pour diminuer la taille du toit, les constructeurs allongent le pare-brise. Du coup on ne se trouve pas derrière le pare-brise mais dessous, ce qui en prime dégrade la visibilité. Et on ne vous parle pas des coups de tête. Rien de cela ici, et on a un pare-brise de taille normale, ça fait plaisir !

Pare-brise plus petit, cela implique donc un toit plus long. Et donc un volume pour le ranger plus important. Vous voyez où je veux en venir ? Cela implique deux inconvénients. Le premier c’est que l’espace aux places arrière n’est pas exceptionnel. Mais il est vrai que c’est rarement le cas sur ces modèles. Le second, c’est que le coffre est donc volumineux et peu esthétique. C’est moins disgracieux que sur la précédente Mégane, mais ça n’est pas encore bien élégant. Nous ne sommes jamais contents.

L’intérieur a bien progressé par rapport à la Mégane II et il se montre vraiment agréable. La finition est bonne, le niveau d’équipement est correct, la présentation de cette version Floride est superbe et on se sent bien dans la Mégane Coupé-Cabriolet, une vraie voiture à vivre quoi ! Les premiers GPS ayant équipé la Mégane étaient dépassés et au design typé « Minitel », mais ils sont maintenant remplacés par un bel élément d’origine Tomtom, efficace et d’un tarif très raisonnable.

La Renault Mégane Coupé-Cabriolet TCe 130 est plutôt bien placée en prix. En fait, seuls les vieillissantes Ford Focus Coupé-Cabriolet et Opel Astra Twin Top sont moins chères… Mais elles en offrent bien moins ! Les Peugeot 308 CC et Volkswagen Eos sont pour leur part affichées un poil plus chères, tandis que la VW est franchement moins bien équipée ! Le tour de table s’arrête là, nous n’avons pas listé d’autre coupé-cabriolet 4 places équipé d’un moteur essence équivalent.

Si elle ne réveille pas les passions, la Renault Mégane Coupé-Cabriolet TCe 130 est une très bonne voiture, aussi agréable qu'économique, et sans gros défaut à part la partie arrière un peu massive. Et oui, il fallait bien trouver quelque chose à redire !

Texte: Manu Bordonado

Photos: DR

