Essai Seat Altea XL 2.0 TDI 140

Librairie Seat

Seat Altea XL 2.0 TDI 140 : Essai

Le Seat Altea XL est comme son nom l'indique celui qui a quelque chose de plus grand que l'autre… Le communiqué de presse ne laissait pas grand suspens sur le sujet, mais encore fallait-il se rendre compte quels sont les avantages et les inconvénients du XL. Réponse au volant.

C'est Chrysler qui a eu le premier l'idée de décliner en deux longueurs son Voyager en présentant un interminable Grand Voyager, il y a maintenant plus de 20 ans. L'idée a depuis fait du chemin, Renault déclinant par exemple ses Modus, Scénic et Espace en autant de versions rallongées. Seat, qui appartient à un groupe qui sait mieux que tout le monde multiplier les déclinaisons sur une même plate-forme, en a fait autant.

Sur une plate-forme utilisée également par une Volkswagen Golf ou une Audi TT, Seat propose à sa clientèle… 3 monospaces distincts ! Il y avait déjà l'Altea et sa variante plus cossue Toledo, que l'Altea XL a ensuite rejoints. Mais ce n'est pas tout : cet Altea XL se décline également en une variante Freetrack, mais c'est une autre histoire.

Bon alors me direz-vous, qu'est-ce qui a valu au XL cette appellation ? C'est bien sur à l'arrière que ça se passe, puisque la voiture est identique du pare-choc avant jusqu'au pied milieu. Le porte à faux arrière est en revanche sensiblement allongé, une vitre de custode fait son apparition sur le profil, et des feux à la surface bien plus importante prennent place à l'arrière. Il faut bien vous l'avouer, nous ne trouvons pas cette partie de la voiture bien réussie, elle nous parait assez triste… Mais entre un Altea XL et un Toledo, lequel vous déplait le moins ?

A l'intérieur, les places avant sont bien entendu identiques à celles du reste de la gamme. Les sièges sont fermes à l'allemande, enveloppants et maintiennent bien le corps. On peut s'étonner de l'absence d'accoudoir central sur ce véhicule par principe voué à faire de la route. Le tableau de bord offre un dessin agréable et l'instrumentation est complète. L'écran de l'ordinateur de bord accueille, lorsque vous utilisez le GPS optionnel, un rappel de la dernière instruction.

Si le coffre se distingue à présent par son conséquent volume, la modularité typiquement monospace est en revanche toujours absente sur l'Altea, fût-il devenu XL. Il n'y a pas de sièges arrière indépendants comme c'est souvent le cas, mais une simple banquette arrière en un seul morceau. Coulissante, elle permet de faire varier la taille du coffre de 517 à… 635 litres ! Cela aurait pu en faire le roi du déménagement dans sa catégorie, sauf que l'assise de la banquette reste fixe et empêche d'obtenir un plancher plat en la rabattant.

Sous le capot du Seat Altea XL Stylance de notre essai se cache une vieille connaissance en la présence du 2.0 TDI dans sa variante de 140 chevaux. Apparu en 2002, il commence petit à petit à marquer le pas face à la concurrence. Sa sonorité d'abord ne peut faire oublier son statut de diesel à injecteurs-pompe, surtout à froid. Son comportement ensuite : nous sommes les premiers à jeter des pierres aux moteurs trop ronds et sans caractère, mais le fait est que celui-ci est désespérément creux en dessous de 1700 tr/min, régime à partir duquel il se réveille comme aucun autre. Au-delà en revanche, il est vraiment vif et procure toujours un grand plaisir de conduite. Il faut prendre le coup !

Son fidèle moteur TDI lui offre en tout cas des performances assez intéressantes sur le papier : la barre psychologique des 200 km/h est dépassée de peu, mais c'est surtout les accélérations qui seront utiles : moins de 10 secondes sur le 0-100 km/h et 31.5'' sur le kilomètre départ arrêté. Les reprises peuvent se montrer amorphes comme brillantes, suivant le régime où vous êtes : avant ou après 1700 tr/min. Mais pour qui connaît le bestiau, ça marche franchement bien.

En ville et à faible allure, vous pesterez sans doute contre l'amortissement très sec du Seat Altea XL, surtout sur une chaussée inégale. Mais cela pourrait être pire car il existe en option un châssis sport… Sur la route, vous risquez aussi de vous demander pourquoi vous avez choisi un véhicule aussi ferme. Mais la réponse viendra d'elle-même dès que vous aborderez le premier virage ! La suspension ne pompe pas, il n'y a pratiquement pas de roulis, le train arrière aide au virage juste comme il faut… Le châssis de base est déjà en lui-même un châssis sport.

Parlons maintenant budget. Le Seat Altea XL TDI 140 et sa finition Stylance coûtent environ 600 euro de plus que l'Altea classique, mais aussi 1.200 euro de moins qu'un C4 Picasso certes sensiblement plus évolué. En revanche, il est globalement au même prix qu'un Grand Scénic 1.9dCi 130, un véhicule plus cocooning et collant mieux à ce que l'on attend d'un monocorps.

Le Seat Altea XL partait d'une idée intéressante, en rajoutant quelques centimètres à la version d'origine. Malheureusement, il n'en profite pas pour améliorer sa modularité. Outre son look un peu maladroit, il troque une bonne partie de son confort contre une tenue de route fort ludique. Nous ne sommes pas sur que c'est ce que cherche la majeure partie de sa clientèle…

Réagissez sur le forum