Essai Seat Ibiza 1.9 TDI 105

Seat Ibiza 1.9 TDI 105 : Essai

L’Ibiza, c’est le fer de lance de la marque Seat et l’une de ses meilleures représentantes sur tous les marchés du monde. Dès lors, pas question de rater le lancement de la quatrième génération.

L’Ibiza est née au lendemain de la séparation d'avec Fiat et représente donc un symbole pour la marque Seat. C’est également le seul modèle à en être à sa quatrième génération en près de 25 ans, mais il s’agit surtout d’un modèle qui représente sur certains marchés jusqu’à 50% des ventes du constructeur ibérique !

Par conséquent, Seat ne pouvait pas traiter l’Ibiza à la légère. Celle-ci inaugure donc une toute nouvelle plate-forme, qui sera ensuite reprise par la VW Polo et l’Audi A1. Plus longue, plus large, la nouvelle venue propose également une position de conduite abaissée de quelques millimètres : le plaisir de conduite est en effet aux centres de ses préoccupations. C’est pourquoi elle a subi une petite cure d’amaigrissement : au total, 50 kg ont été gagnés sur la précédente version. Les constructeurs français devraient prendre exemple !

Pour autant, la nouvelle venue n’est pas dépouillée et ses équipements s’enrichissent (en série ou en option) des dernières technologies en la matière, comme la prise USB, le rétroviseur intérieur photochrome, la surveillance de la pression des pneus, la fonction d’assistance au démarrage en côte, les feux de jour, ou les corner lights, cette fonction qui allume l’un des antibrouillards à un carrefour ou dans un virage serré pour augmenter la visibilité. Dommage, le constructeur a oublié bien plus important : la température du moteur; Rappelons que sur la précédente Ibiza TDI 130, il y avait même la température d’huile… La finition est très bonne, mais les plastiques restent moins flatteurs que chez les cousines de chez Volkswagen ou Audi, politique de groupe oblige.

Nous vous laissons juge du style extérieur. Les courbes se sont tendues, donnant l’impression de muscles saillants, et la ligne des vitres latérales a été dynamisée. Les rétroviseurs semblent empruntés à la nouvelle Fiat 500 tandis que l’ensemble fait un peu penser aux Mazda 2 et 3, mais le résultat est assez réussi.

Sous le capot, point de nouveauté sur cette version 1.9 TDI 105: pas la peine de présenter cette (très) vieille connaissance. Toujours à injecteurs-pompe, il se distingue encore par sa sonorité rugueuse et peu discrète et par l’arrivée assez brutale de son couple qui offre du coup de bonnes sensations à son conducteur. De nouveaux réglages moteur abaissent les émissions de CO2 à moins de 120 g/km. Le filtre à particules est livré de série.

La plate-forme est nouvelle, mais cela ne se ressent pas au volant : en l’occurrence, c’est une excellente nouvelle tant nous apprécions les réglages appliqués à l’ancienne mouture. La direction est assez directe, l’assistance bien calibrée et le train avant incisif. Le train arrière est stable, mais peut devenir plus joueur si l’on accepte de lui en donner l’occasion. Poids du moteur diesel oblige, la voiture est aussi parfois capable de largement sous-virer. Malgré tout, beaucoup de plaisir au volant de la nouvelle Ibiza, ce qui devient de plus en plus rare. La compensation est la même que par le passé : ce n’est pas pour son confort que vous la choisirez. L’ESP est pour sa part assez permissif, et laisse un peu glisser la voiture avant d’intervenir, ce qui est très agréable. Il est déconnectable.

Finalement, la Seat Ibiza se renouvelle en gardant le meilleur d’elle-même. Et si elle n’est pas des plus silencieuses et des plus confortables, c’est comme ça qu’on l’aime...

