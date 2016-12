Essai Seat Ibiza SportCoupe 1.4 - 1.6 DSG

Librairie Seat

Seat Ibiza SportCoupe 1.4 - 1.6 DSG : Essai

Dans la gamme Seat Ibiza, il y a bien longtemps que les moteurs à essence ne sont plus System Porsche. Mais ça ne les rend pas inintéressants pour autant. Vérification au volant de la nouvelle SportCoupé sur les routes espagnoles.

La demande pour les véhicules à moteur diesel est en constante augmentation en tout point du globe, et le gasoil va par conséquent vite devenir un carburant recherché et… cher. Aussi, pour qui n'est pas un gros rouleur, il est de plus en plus intelligent de regarder du côté des motorisations essence car leurs budgets d'achat et d'entretien sont sensiblement plus intéressants : c'est à eux que s'adresse les Ibiza 1.4 16v et 1.6 16v.

Le 1390 cm3 qui se cache sous le capot est connu de longue date puisqu'il est apparu sur la VW Golf III en 1992. Sa principale modification a été l'adoption d'une culasse 16 soupapes en 1998, et plusieurs mises à jour pour satisfaire aux normes successives. Aujourd'hui, il offre à son conducteur une puissance de 85 chevaux au régime relativement bas de 5000 tr/min et un couple de 13.5 mkg à 3800 tr/min. Le 1598 cm3 est également une vieille connaissance. Ses 105 chevaux sont disponibles au paisible régime de 5600 tr/min pendant que le couple de 15.6 mkg est disponible au même régime que le 1.4 16v.

Pour faire un temps sur circuit, la version FR motorisée par un moteur TSI et relayée par une boite DSG 7 rapports sera plus adaptée. Bientôt. Nos deux Ibiza SportCoupé d'essai ont pour ambition de déplacer de manière agréable et économique ses occupants. Et dans ce rôle, elles sont parfaitement à l'aise : les deux moteurs sont discrets et onctueux et se plient à toutes les volontés de leurs conducteurs. Tant qu'ils n'essaient pas de rouler vite car dans ce cas, ils seront déçus par le caractère un peu creux de ces moteurs, dû à leurs courbes de couple assez plates. Dommage, car leurs sonorités n'étaient pas désagréables.

La Seat Ibiza est pour l'heure la seule voiture de sa catégorie à pouvoir s'équiper d'une boite à double embrayage et comptant 7 rapports. Bien entendu, le 1.6 16v est sensiblement plus à son avantage lorsqu'il troque sa boite 5 rapports contre cette boite... D'une part car les rapports sont nettement rapprochés, d'autre part car la boite est toujours sur le bon rapport au bon moment et masque efficacement la relative paresse du 105 chevaux. Et cela se traduit par un bon litre de moins sur la consommation moyenne...

Le châssis de l'Ibiza faisait déjà partie des qualités de la précédente génération car il était précis et assez ludique, et il plaisait beaucoup aux amateurs de pilotage que nous sommes, même s'il était peut-être un peu trop vif à la limite pour le non initié. Ce sont les mêmes réglages que nous retrouvons ici. La voiture est vraiment maniable, avec un train avant incisif et un essieu arrière très directif. Avec une répartition des masses plus équilibrée qu'avec un lourd moteur diesel, la tenue de route est excellente. Le train arrière ne portera pas ombrage à la sécurité : un ESP (très bien calibré) veille mais nous ne l'avons pas déclenché durant notre essai malgré nos effort et le rythme appliqué. Comme pour les autres Ibiza, le confort est en revanche assez relatif, surtout si l'on opte pour les pneus en 215/40 R17 de nos versions d'essai.

Notre essai était l'occasion de découvrir la nouvelle carrosserie SportCoupé. Plus courte et plus basse que la 5 portes que nous avions découvert un mois auparavant, elle nous a également parue plus sculptée et donc au final plus racée. Son design est tout à fait dans l'air du temps et sa qualité de construction ne mérite aucune critique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La qualité des plastiques intérieurs est bonne mais certains offrent un aspect peu flatteur. A noter l'absence de thermomètre de liquide de refroidissement. Même si la voiture n'a pas de prétention sportive, il s'agit d'une information importante.

L'équipement est bien entendu parfaitement à la page. Il est possible, au gré des finitions et des options, de s'équiper des corner lights (éclairage en virage), des feux de jour, de l'assistance au démarrage en côte, de l'alarme de perte de pression des pneus, mais aussi du rétroviseur intérieur photochrome, d'un radio CD MP3 et d'une prise USB… Au risque de passer pour les casse-pieds de service, ajoutons que nous préférions les précédentes commandes audio au volant que le nouveau satellite façon Ford, et que nous aurions apprécié de bénéficier sur la version DSG de palettes au volant.

Les Seat Ibiza SportCoupé 1.4 16v et 1.6 16v ne sont pas des sportives (malgré leur appellation) mais ce n'est finalement pas ce qu'on leur demande. On leur demande de déplacer agréablement et économiquement leurs occupants. En la matière, le contrat est largement rempli, surtout si l'on opte pour l'agrément de la boite DSG.

