Essai Seat Leon FR TDI et TSI (2009)

Seat Leon FR TDI et TSI (2009) : Essai

Pour faire face aux dernières nouveautés du segment (Golf, Mégane…) il était impératif à la Seat Leon de se dépoussiérer un peu et c'est ce qui a été fait au printemps 2009. Une occasion pour votre serviteur de (re)prendre en main une Leon FR...

Bien entendu, pas question pour les espagnols de refondre complètement une berline apparue 4 ans auparavant. Aussi, ce sont des détails qui ont été retouchés pour permettre à la Leon de pérenniser son succès actuel : une calandre avec une nouvelle grille et un logo plus petit, des boucliers redessinés, un logo FR à l'avant, de nouveaux rétroviseurs et de nouvelles jantes : rien d'évident pour un œil non averti. La lunette arrière a été agrandie, mais là aussi il faudra un regard exercé pour remarquer qu'elle masque désormais l'encadrement.

L'intérieur est également revu. Le volant multifonction est inspiré de celui des Exeo et Ibiza, tandis que la nouvelle climatisation bizone est reprise de cette dernière. Le système multimédia avec GPS optionnel est également nouveau et remplace sans regret un système qui se faisait vieillot. Là aussi, aucune révolution, mais des évolutions de détails bienveillantes. Côté équipements, les antibrouillards adoptent la fonction d'éclairage en virage, les feux de jour font leur apparition, et il est possible de s'équiper en option des phares bi-Xénon avec fonction AFS (adaptation automatique des réglages en fonction de l'allure et de l'éventuelle présence de la pluie). Tout cela ne doit pas nous détourner de l'essentiel : une position de conduite parfaite, des commandes qui tombent bien en main, et des sièges spécifiques FR parfaits.

Sous le capot, il y a aussi des nouveautés. En diesel, le TDI 170 abandonne les injecteurs-pompe pour une rampe commune. Cette modification est sans effet sur les caractéristiques de puissance et de couple ainsi que sur les performances. Pourtant, à l'usage, le TDI 170 est méconnaissable ! D'une part car il fait preuve d'une plus grande discrétion et d'autre part parce qu'il est plus rond à bas régime. Son fonctionnement a été lissé et il semble, du coup, plus avare en sensations. A tel point qu 'il pourrait paraître moins vif que son prédécesseur. Il n'en est rien !

En essence, la Seat Leon FR fait toujours confiance au même moteur. Mais en s'appelant désormais 2.0 TSI et non plus TFSI, il passe à 211 chevaux au lieu de 200. A l'usage, ce moteur nous régale toujours autant. Il se distingue par une plage de régime vraiment large, avec à bas régime une belle élasticité et en haut du compte-tours pas mal de rage. Tout cela accompagné par une sonorité très travaillée à l'échappement. A noter que cette sonorité devient encore plus racée quand les échappements s'échauffent, au cours d'une grosse attaque… Que du bonheur !

Toute Seat Leon bénéficie du Châssis agile mais la FR va bien entendu plus loin. La suspension est logiquement affermie et abaissée. Pour adopter un compromis qui nous a vraiment plu : entendez par là que c'est ferme mais juste ce qu'il faut, et en tout cas jamais inconfortable. Mieux : l'amortissement joue parfaitement son rôle en conduite sportive et même en sortant la grosse attaque, la caisse ne pompe pas et ne prend pas de roulis. La direction est tranchante et le train arrière aide volontiers à placer la Leon FR. Là aussi, quel bonheur à utiliser ! Bien évidemment, dans des conditions extrêmes comme celles-ci, le moindre poids de la motorisation essence ainsi que sa plage d'utilisation font vraiment la différence face au TDI.

Côté électronique, l'ESP joue le jeu et nous laisse profiter un minimum de notre jouet. Si cela ne vous suffit pas, il est de toute façon déconnectable… Il dispose d'une nouvelle fonction XDS censée freiner une roue qui patine en imitant le fonction d'un différentiel autobloquant. Même s'il agit plus finement que ce que l'on peut trouver chez d'autres, cela ne saurait faire jeu égal avec un véritable autobloquant comme celui de la défunte Mégane Renault Sport R26. Plus anecdotique sur une sportive, une fonction Hill Hold Control facilite les démarrages en côte.

Adressons nous maintenant à votre ministre du budget : la Seat Leon FR TDI est presque sans concurrence en matière de diesel et les Golf GTD et autres 120d sont sensiblement plus chères. Pendant ce temps, la 2.0 TSI se présente ni plus ni moins comme la meilleure offre de son segment. Même de bonnes affaires comme la Focus ST ou la Civic Type R sont plus chères… La messe est dite.

La Seat Leon FR progresse sur des détails sans perdre de vue l'essentiel : un plaisir de conduite gros comme ça et un tarif vraiment étudié. Du coup, peu importe si elle n'est pas parfaite en tout et si elle se passe d'un autobloquant…

