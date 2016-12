Librairie Seat

Seat Ibiza 2002 FR 1.8T : Essai

Parmi l'ancienne génération de Seat Ibiza, il est un modèle de la gamme qui est passé pratiquement inaperçu du temps de sa commercialisation : la FR équipée du 1.8T. Découverte de l'oiseau rare à son volant.

Politique de groupe oblige, l'Ibiza sortie en 2002 a bien entendu réutilisé en grande partie les motorisations en vigueur sur les Volkswagen. En fait, seule l'Ibiza Cupra a bénéficié d'une exclusivité, avec son 1.9 TDI de quelques 160 chevaux ! La FR, définition sportive placée un cran en dessous de la Cupra dans la gamme, était disponible au choix avec le très apprécié 1.9 TDI 130 ou avec le 1.8T de 150 chevaux.

Ce 1.8T est plus que connu : Audi A3, A4, A6, TT, Volkswagen Polo, Golf, Beetle, Bora, Passat, Sharan ! Il motorisait également la précédente génération de Seat Ibiza dans une variante de 156 chevaux. Il est ici disponible dans sa traditionnelle variante délivrant un couple confortable de 22.4 mkg et une puissance de 150 chevaux atteinte au régime paisible de 5500 tr/min.

Les chiffres annoncent la couleur : le 1.8T est un moteur paisible, spécialement dans cette définition de 150 chevaux. Toutes les autos que nous avons pu essayer avec ce moteur turbo étaient plus souples que fougueuses. Cette Ibiza FR ne fait pas exception à la règle. Du coup, malgré des performances sommes toutes intéressantes dans l'absolu, notamment en matière de reprises, on s'ennuie au volant de cette espagnole.

En cause, le manque total de sensation distillées par le 1.8T, en raison d'une courbe de couple très (trop) plate. C'est un très bon moteur pour animer un véhicule comme une Passat et un Sharan, mais trop ennuyeux pour une Ibiza voulue sportive. En la matière, la Cupra 1.8T ne fait pas mieux malgré ses 30 chevaux supplémentaires.

Le châssis maintenant. Seat met en avant les réglages de ce dernier sous le nom de Châssis agile et c'est effectivement le cas ici. Pour faire court, il représente tout ce que nous aimons et reste pour nous la qualité majeure de cette Ibiza. La direction est aussi précise que directe, le train avant est directif, et le train arrière accepte volontiers d'engager un peu en virage. Du grand plaisir dont on ne se lasse pas, quelques années après sa sortie. Alors certes le confort n'est pas terrible, mais il faut savoir ce qu'on veut !

La présentation de la Seat Ibiza FR nous a toujours plu, et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Nous y apprécions notamment son compromis, puisque la ligne est plus agressive que les autres Ibiza sans tomber dans l'excès de la Cupra. Belles jantes, rétros gris, fonds de feux arrière gris également, il faut un regard de connaisseur pour identifier la FR.

L'intérieur suit. Là aussi, les modifications sont discrètes mais appréciées : sièges plus enveloppants, volant sport, pommeau de levier de vitesses spécifique ! Enfin, ils étaient spécifiques à l'époque de la sortie de la FR, mais les multiples séries limitées apparues par la suite, et notamment en fin de carrière de l'Ibiza, ont multiplié les exemplaires munis de ces éléments. Ca ne les empêche pas d'être réussis en tout cas !

L'équipement est très bon, et tout ou presque est de série. Du coup les possibilités de personnalisation étaient assez limitées : couleur, cuir et GPS principalement ! Mais c'est toujours mieux qu'une voiture où tout est en option, non ? En occasion, la Seat Ibiza FR 1.8T est difficile à trouver, car bien peu d'exemplaires ont été vendus à l'époque. Mais le fait que la motorisation TDI 130 soit très recherchée devrait permettre d'acheter une 1.8T pour un tarif des plus raisonnables. Surtout que ce moteur est très fiable et supporte même les mauvais traitements !

La Seat Ibiza FR 1.8T, c'est une voiture toujours séduisante et au châssis agile, le bien nommé, avec l'assurance qu'elle ne vous abandonne pas en chemin. A défaut d'offrir des sensations de conduite d'une pure sportive !

Texte: Manu Bordonado

Photos: Manu Bordonado, Sophie Argouarc'h & constructeur