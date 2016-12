Essai Seat Alhambra 2.0 TDI 170 Ecomotive

Librairie Seat

Seat Alhambra 2.0 TDI 170 Ecomotive : Essai

Alors que les Espace, 807 et C8 sont en pertes de vitesse, d’autres se retroussent les manches et se renouvellent. Le Seat Alhambra en fait partie.

Il faut reconnaitre qu’il était temps : avec son copain le Volkswagen Sharan, le Seat Alhambra était le doyen des grands monospaces. Certes, il bénéficiait du coup d’un rapport prix/prestations avantageux, mais il était tout de même urgent de passer à autre chose. Si les précédents Sharan et Alhambra étaient développés conjointement avec le Ford Galaxy, ce n’est plus le cas aujourd’hui puisque ce dernier a été renouvelé il y a maintenant quelques temps. Mais le nouveau Seat Alhambra n’en a cure et puise allègrement dans l’incroyable banque d’organe du groupe Volkswagen.

Prenez le moteur par exemple : c’est le 2.0 TDI de 170 chevaux qui équipe une bonne partie des véhicules du groupe. Equipé maintenant de son injection par rampe commune, il est devenu un très bon élève : à la fois discret, efficace et jamais brutal. A tel point qu’on ne se rend pas compte de la vitesse à son volant et qu’un conducteur agressif regrettera de ne pas encore avoir quelques chevaux en plus… Pour notre part, nous en avons tiré la quintessence, conscience professionnelle oblige m’sieur l’agent ! Et il faut reconnaitre que notre Seat Alhambra s’est parfaitement tiré de notre conduite rallye, alors que ce n’est pas sa fonction première. A noter que ce monospace n’est pas trop soumis au roulis. Bien entendu, le train arrière ne glisse pas comme on arrive à le faire sur d’autres Seat : en cela, la tenue de route n’est jamais piégeuse et l’Alhambra joue parfaitement son rôle de véhicule familial. Avec une touche de dynamisme Seat…

Badgé Ecomotive, notre Seat Alhambra TDI 170 se veut respectueux de l’environnement avec des pneus favorisant la faible consommation, une huile moteur à faible viscosité, la récupération d’énergie au freinage, et un système Start-Stop. Si la consommation au cours de notre essai a effectivement été raisonnable, nous cherchons encore comment le Start-Stop pourrait la diminuer de 4%, chiffre annoncé par le constructeur. En effet, le moteur ne s’est jamais coupé à l’arrêt. Même au point mort, embrayage relâché, climatisation coupée, en ayant appuyé sur l’interrupteur pour vérifier etc… Mais c’est le résultat qui compte, et l’Alhambra TDI n’est pas porté sur la boisson.

La direction électrique se montre très agréable. Ce n’est certes pas une surprise car elle nous a déjà séduite sur d’autres véhicules du groupe, mais il est toujours bon de le rappeler. L’Alhambra a beaucoup grandi mais il peut bénéficier du Park Assist, une fonction qui permet au véhicule de se garer quasiment à votre place, sans aucun moyen de rater son créneau… C’est l’arme ultime pour épater la ménagère de moins de 50 ans ! Pour l’avoir essayé dans une place de parking assez serrée, notre photographe n’en est toujours pas revenue. Les moteurs, le châssis, le look c'est bien, mais la présence de cette fonction est l’un des meilleurs arguments de vente de cette auto.

Côté pratique, le Seat Alhambra a d’autres tours dans son sac. A commencer par ses portes arrière coulissantes, une nouveauté puisque la première génération se contentait de portes arrière classiques. Adieu coups de portières, et merci à la place gagnée lorsqu’on est garé dans un lieu étroit ! Alors c’est vrai que des portes coulissantes un peu lourdes étaient difficile à manipuler pour des enfants par le passé. Mais il est ici possible d’avoir les portes électriques : une pression sur une touche, et hop c’est fermé. On peut également les activer depuis le tableau de bord ou la télécommande, un verrou empêche leur ouverture en roulant et une sécurité enfant permettant au conducteur de les verrouiller. Il y a une fonction antipincement : les espagnols ont pensé à tout. Partis sur leur élan, ils ont également installé un hayon à ouverture et fermeture électrique. La ménagère de moins de 50 ans nage en plein rêve… Et nous, ça nous fait oublier qu’il n’est pas possible d’ouvrir séparément la vitre du hayon.

Comme tout véhicule moderne digne de ce nom, le Seat Alhambra dispose en série d’une installation audio compatible MP3 qui suffira au plus grand nombre. En option, il est possible d’opter bien sur pour d’autres systèmes encore plus évolués. Citons notamment l’excellent système de navigation à écran tactile (RNS 315) qui intègre un lecteur de carte SD ainsi que d’autres types de branchements, mais surtout une interface Bluetooth Audio, permettant de téléphoner mais aussi d’écouter les musiques enregistrées dans son téléphone…

Pour en finir avec les aspects pratiques, citons la modularité arrière : les 5 sièges arrière, totalement indépendants et réglables à loisirs, se replient en un tournemain pour former un plancher plat des plus pratiques (système EasyFold). Par rapport à un Espace par exemple où l’on peut les démonter, la hauteur sous pavillon y perd pas mal. Mais c’est infiniment plus pratique à utiliser au quotidien… La place dans les sièges du fond est suffisante dès lors qu’on mesure moins de 1.60m ou que l’on ne fait qu’une petite distance. Détail, en passant : on n’a pas trouvé de roue de secours, et c’est logique car il n’y en a pas. Ca par contre, ce n’est pas pratique… Nul n’est parfait.

Bien entendu, réduction des coûts oblige, le Seat Alhambra ne pouvait que ressembler au Volkswagen Sharan. Mais il faut reconnaitre que sa face avant agressive design Arrow, très typée Seat, est réussie. Son profil est également dynamique malgré les portes coulissantes, et les formes cachent bien les grandes dimensions de l’ensemble. Il n’y a qu’à l’arrière où nous trouvons le design un peu lourd, mais c’est peut être affaire de goût.

C’est l’heure pour notre ménagère de passer à la caisse. Alors, combien vaut ce Seat Alhambra 2.0 TDI 170 Ecomotive dans sa finition Style ? Cher pour une Seat dans l'absolu mais… discount face à la concurrence. Discount, ça veut dire 3000 € de moins qu’un Sharan équivalent en terme de prestations, 3000 € moins cher aussi qu’un Ford Galaxy 2.0 TDCi 163 et surtout… Quelques 13000 € de moins qu’un Renault Espace 2.0dCi 175, qui n’existe plus il est vrai qu’en finition Initiale. Rien que ça !

Avis aux jeunes clients Seat dont la famille s’est agrandie avec le temps, l’Alhambra offre un véhicule des plus agréables. Señor Seat, à quand un Alhambra Cupra ???

Texte : Manu Bordonado

Photos: Sophie Argouarc'h & Manu Bordonado

