Essai Skoda Superb Combi 1.9 et 2.0 TDI

Skoda Superb Combi 1.9 et 2.0 TDI : Essai

Cannibalisé par les SUV et les monospaces, le marché des grandes berlines se compose de plus en plus de variantes breaks, qui atteignent à présent 45% des ventes ! Déduction évidente : pour y percer, chaque berline doit avoir un break dans la gamme : c’est la raison d’être de la Skoda Superb Combi.

Pourtant, les grands breaks ont fondu comme neige au soleil en quelques années : XM Break, 505 Break, Scorpio Clipper, Omega Caravan, Thema SW, autant de modèles qui sont restées sans descendance ! Aujourd’hui, le choix est vite fait : nous y comptons trois allemandes (Audi A6 Avant, BMW Série 5 Touring et Mercedes Classe E Break), deux suédoises (Saab 9-5 et Volvo V70) et une américaine (Chrysler 300C). Ensuite, nous trouvons des breaks du segment inférieur qui ont beaucoup grandi : C5 Tourer, Laguna Estate, Insignia Sports Tourer et Mondeo SW en tête. Il y a donc une place à prendre pour la Skoda Superb Combi.

La Skoda Superb rencontre en effet depuis deux générations un succès grandissant, et sa clientèle désormais fidèle réclamait cette variante Combi. Il est vrai qu'une telle habitabilité méritait une soute à son image. Parce que Combi ou pas, impossible de ne pas parler de cette habitabilité record ! Nous avons beau s’y attendre, nous avons à nouveau été bluffés par l’espace offert aux places arrière : la photo ci-dessous parle d’elle-même. Avec le siège conducteur réglé pour une personne de 1.75m et un siège passager reculé, vous constaterez toute la place qu’il reste. Bref, maintenant c’est fait, la Superb dispose également d’un coffre à l’échelle de son habitacle : avec 633 litres, il y a de quoi voir venir. Seule la Classe E fait mieux ! En prime, elle dispose d’un arrière très élégant, plus réussi selon nous que celui de la berline.

Un véhicule comme le Combi se choisit entre autres pour ses aspects pratiques. A ce titre, il est étonnant et même assez anormal de ne pouvoir disposer d’une lunette arrière s’ouvrant indépendamment du hayon, élément à la portée de la première 207 SW qui passe. En fait, nous, on sait pourquoi : ça coûtait cher à mettre en œuvre. La Skoda Superb Combi se rattrape par ailleurs : l’éclairage de coffre sans fil et aimanté (permettant par exemple d’aider à un changement de roue nocturne), le range-parapluie caché dans l’épaisseur de la porte arrière, la possibilité de compartimenter le coffre et de caler les objets s’y trouvant via une très belle règle coulissante en alu, le coffre-tiroir permettant de charger ou d’attraper un objet sans se pencher etc… Pour les frimeurs, il est aussi possible de commander la commande de hayon électrique associée à son cache-bagages électrique !

Sous le capot, la Skoda Superb Combi reprend bien entendu les motorisations de la berline : en diesel, cela nous vaut les TDI 105, TDI 140 et TDI 170. Puisque nous avions déjà essayé ce dernier sur la berline, nous avons jeté notre dévolu sur les TDI 105 et 140. A savoir que nos exemplaires d’essai présentaient une particularité : ce seront des modèles éphémères ! En effet, la Superb Combi est sortie début 2010 avec ces moteurs à injecteurs-pompe, et ils auront été remplacés avant l’été par les 1.6 TDI 105 et 2.0 TDI 140 à rampe commune.

Ces nouveaux TDI à rampe commune n’offrent pas plus de puissance ou de couple, mais doivent se montrer plus souples à très bas régime et plus discrets. Mais… Les vieux TDI dont nous disposions pour notre essai nous ont justement étonnés par leur rondeur et leur discrétion. Le 1.9 TDI n’était certes pas le plus discret au monde, mais un gros travail a été fait sur l’insonorisation et il ne se montre jamais gênant. Quant au 2.0 TDI 140, nous pensions avoir pris les commandes de la nouvelle version à rampe commune ! Traduction : rampe commune ou pas, le TDI 140 est une motorisation discrète et très bien élevée, qui nous a favorablement étonnés sur ces points qui étaient auparavant ses faiblesses !

On achète avant tout un diesel pour sa consommation, et en la matière les TDI ont une réputation de frugalité. Nos deux montures ne font pas exception. Sur un parcours assez varié et en respectant à peu près les limitations de vitesse, le 1.9 TDI n'a brulé que 6.5 L de gazole aux 100km. Cette consommation est certes raisonnable, mais reste supérieure de 0,5l/100 à celle de la 2.0 TDI 140. Dotée d'un couple supérieur et surtout d’une 6ème vitesse, le 2.0 TDI a besoin de moins forcer afin de maintenir une allure soutenue ou lors des relances.

Nous ne revenons pas en détail sur la tenue de route des Superb : les modules sont communs à… beaucoup de véhicules (A3, Golf, Jetta, Passat, Tiguan, Octavia, Yeti…) et le comportement est donc voisin de ces autos : sain, prévenant et agréable à conduire à vive allure, même s’il ne faut pas en attendre le comportement d’une sportive ! L’ESP veille mais ne s’est pas déclenché durant tout notre essai. L’antipatinage parfois, en sortie de rond-point humide avec la TDI 140 : logique…

En matière de performances, le TDI 105 n’est là que pour emmener la voiture d’un point A à un point B. Il le fait avec un certain brio, beaucoup de bonne volonté, et n’apparait pas sous-motorisé ! En fait, il motorise de manière suffisante notre gros break. Alors bien sur un jour de départ en vacances, avec femme, enfants, chiens et bagages ça sera un peu plus juste mais suffisant pour qui n’accorde pas de crédit aux performances d’une auto. Le TDI 140 évolue bien entendu à un autre niveau. A tel point que le TDI 170 nous parait superflu. Le TDI 140 en offre un peu moins en performances pures, mais presque autant en agrément, et la différence de prix pourra servir à se payer quelques options sympas.

A ce sujet, parlons du tarif. Comme de tradition chez Skoda, il est intéressant. La TDI 105 constitue même une offre difficile à trouver par ailleurs ! Mais il en est de même pour la TDI 140, qui se situe environ 15 000 euros en dessous du tarif d’une Mercedes E200 CDI Break concurrente ! Imaginez le slogan : « pour toute Superb achetée, une Fabia offerte ». Pourtant, la différence de prix avec la Mercedes le permet… A l'heure où beaucoup de constructeurs retirent jusqu'au termomètre d'eau au tableau de bord, il nous faut louer la présence d'un détail qui nous a plu: tous les modèles fabriqués depuis le 1er janvier 2010 permettent via l'ordinateur de bord de consulter la température d'huile.

La Skoda Superb Combi apporte à la berline une touche d’élégance supplémentaire, en même temps qu’un évident aspect pratique. Sans réel défaut, elle est donc parfaitement armée pour aller piquer un certain nombre de parts de marché à ses prestigieuses concurrentes…

