Essai Skoda Fabia 1.2 TSI et 1.6 TDI

Librairie Skoda

Skoda Fabia 1.2 TSI et 1.6 TDI : Essai

Skoda profite de la présentation de la version liftée de la Fabia pour mettre à jour les nouvelles motorisations qui seront en charge de mouvoir notre petite Tchèque.

Apparue en 2007, la seconde génération de Fabia avait déjà une bouille fort agréable et largement dans l’air du temps, très loin de l’idée que l’on peut se faire de la morosité tchèque. Véritable cheval de bataille de Skoda, la Fabia se devait d’évoluer sans trop changer. C’est chose faite. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, les ingénieurs ont donc surtout travaillé sur la face avant. Les feux en amende l’embourgeoisent tout en rajeunissant sa ligne…

Mais le changement le plus net est aussi le moins visible. A croire que le très léger facelift, en français dans le texte ravalement de façade, n’a pour d’autre but que nous présenter les ultimes moteurs qui gronderont et même parfois rugiront sous le capot de la petite Fabia. L’essai a débuté par le nouveau 1.6 TDI 90. Certes, on se demande pourquoi régresser de la sorte et passer d’un très bon 1.9 TDI à un (tout) petit 1.6. « Et puis 90 chevaux, va falloir sortir les rames… » Patati, patata… Et bien force est de constater que le 1.6 supporte largement la comparaison, il se paye même le luxe de surpasser le 1.9 dans certains domaines, quitte à le faire passer pour un vieux clou…

Mais commençons par le commencement, avant de rouler avec un véhicule on le met en route et là le petit TDI, avec sa nouvelle technologie common rail le rendant beaucoup plus silencieux, fait passer nos bons vieux injecteurs-pompe pour des antiques poils à mazout… Passons au roulage. Le 1.6 TDI surprend par son couple disponible, les accélérations sont franches, la vitesse atteinte est rapidement déraisonnable, ça nous rappelle étrangement certains TDI et autres HDi de cylindrée et même parfois de puissance supérieures. Alors, vivement le 1.6 TDI 105 ? La relative euphorie provoquée par le vaillant TDI 90 laisse place à une petite déception. Question agrément de conduite, la différence entre les deux moteurs laisse penser à une comparaison entre un TDI 90 et un TDI 91… En fait, le plus puissant n’est pas le plus agréable. Les 15 chevaux d’écart ne sautent vraiment pas aux yeux. On choisira le TDI 105 pour le très léger surcroît d’allonge qu’il propose et… pour passer la barrière psychologique des 100 chevaux !

Après ces fringuant petits TDI, il est temps de passer au nouveau 1.2 TSI. Il s’agit bien d’essence qui lui coule dans les durits, fini le gasoil qui tache. On se consolera en se disant que le micro 1200 cm3 est accolé à un turbo rendant sa puissance plus que respectable. Le modèle qui nous est proposé est en outre accolé à la nouvelle boite DSG à 7 rapports, boite de vitesses fort agréable que l’on a peu l’habitude de trouver sur des véhicules de cette catégorie. Oui, on l’imagine plus facilement dans un salon Pullman en cuir & alcantara, mû par un gros moteur que dans une citadine GTI-sée par un châssis bien raide et un moteur turbo essence. Les 7 rapports s’enchaînent à la vitesse de l’éclair et cette famille nombreuse permet d’évoluer en permanence sur le bon régime. Le rythme peut être parfaitement style Route 66, un bon cruising à 90, 7ème rapport engagé à 1500 tr/min, et devenir beaucoup plus sportif façon spéciale de rallye sitôt que 3-4 virages pointent le bout de leur nez. Ce qui est exceptionnel, c’est que ce rythme disons dynamique peut être soutenu aussi bien en mode automatique qu’en séquentiel.

Arrivé là vous me direz : « une boite auto c’est bien, encore faut-il que le moteur puisse la tirer… » A ce petit jeu là, le 1.2 turbo est à la fête et s’en sort avec les honneurs… A l’essai on se demande même quelle mouche à bien pu piquer les ingénieurs pour pondre un moteur pareil ! L’allonge est plus que généreuse, les montées en régime dignes des bonnes GTI de l’époque. Le couple moteur pointu/châssis sport fait des miracles. On se croirait presque avec un bon 1600 dans les mains, même si sur le papier la puissance de 105 chevaux parait raisonnable. Ce qui est sur, c’est qu’à certains moments de l’essai elle nous a surtout parue laaargement sous estimée. Et, stupeur, la consommation affichée sur l’ordinateur de bord n’était vraiment pas gargantuesque malgré le rythme proposé par le 1.2 TSI. Après une allonge comme celle-ci, une sonorité grave à souhait et une consommation aussi mesurée, il va être très dur de revenir au Diesel. Les jeunes qui n’ont pas connu les Golf et autres 205 GTI pourront se faire leurs premières sueurs froides à bord de cette Fabia 1.2 TSI. Skoda, jouant à fond la carte de la clientèle jeune, à même poussé le vice jusqu'à proposer des couleurs disons… jeunes et rappelant que la palette graphique ne se limite pas au noir ou gris. En option il est même possible de pousser l’originalité jusqu’à avoir le toit d’une couleur différente que le reste de la carrosserie… Assurément du plus bel effet.

Côté ministère des finances, la Skoda Fabia est conforme à la tradition : ses choix de personnalisation sont certes plus limités que sur les allemandes, mais... le tarif est largement plus compétitif. Et comme l'on sait que la qualité est équivalente, que les prestations sont parfaitement à jour, et avec une telle présentation... Pourquoi se gêner ?

La Skoda Fabia a le look, les prestations générales et le plaisir de conduite. Surtout avec le 1.2 TSI, la vrai surprise de cet essai. Un vrai petit piège à permis, que l'on n'attendait pas à pareille fête...

Texte & photos: Julien Silvani

Réagissez sur le forum