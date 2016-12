Essai Subaru Impreza GT Turbo

Librairie Subaru

Subaru Impreza GT Turbo : Essai

Devinez ce qui a un moteur turbo, 16 soupapes et un moteur 4 cylindres à plat (boxer) ?

Les boxers ne sont pas légions dans la production automobile: les plus diffusés sont sans aucun doute ceux des Volkswagen 1200. Les plus prestigieux sont sans doute ceux des Porsche, et ceux des 911 notamment. Ferrari a pendant un certain temps produit un 12 cylindres à 180° sur les berlinettes BB et les Testarossa. Quels sont les avantages d'un moteur à plat ? Moins encombrant qu'un moteur en ligne, plus rigide, et plus bas (centre de gravité abaissé). Trois avantages intéressants pour une voiture à vocation sportive comme l'est l'Impreza.

Subaru, c'est un petit constructeur japonais peu connu en France mais assez populaire en Suisse: toute la gamme possède 4 roues motrices, y compris l'Impreza, une petite voiture de la taille d'une Mégane. Pour se faire connaître, quoi de mieux que de s'illustrer en compétition ? La Subaru Legacy Turbo 4wd se verra confier la tâche en rallye sans trop y parvenir. Mais en mettant la même base mécanique dans la plus petite Impreza, Subaru fit comme tout le monde, avec brio (Ford avait fait de même avec la Sierra et l'Escort, Mitsubishi aussi avec la Galant et la Lancer, Toyota suivit avec les Celica et Corolla, Peugeot avec les 306 et 206...). Mais ce n'est pas le seul coup de génie: en lançant cette bombe de plus de 200 chevaux à peine plus cher qu'une Peugeot 306 S16, le constructeur a sans doute fait mouche.

Ce modèle deviendra sans doute un classique: la WRX sortie fin 2000 est plus confortable et ses performances sont un peu en baisses, avec un prix en hausse... Si vous êtes ou non un pur et dur, vous savez donc laquelle choisir. Sauf si votre budget vous autorise la WRX STI, bien sur !