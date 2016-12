Essai Audi TT

Les modes automobiles passent. Depuis les années 80 on a eu droit aux GTI (Golf, 205…), aux 4x4 (Vitara, RAV4…), aux cabriolets (MX-5, Z3…) et enfin aux coupés, avec celle que l’on s’est arrachée, la TT.

La tout est de savoir si le succès de la voiture est mérité. Qu’est-ce qu’une TT ? Une traction avant motorisée par un 4 cylindres 1.8 Turbo. Et oui, la base est celle de l’Audi A3 1.8T, raccourcie et élargie. Ici, le moteur est passé de 150 à 180 chevaux (et oui, 100ch/litre, ça devient sérieux !) grâce à une intervention sur l’admission et le turbo. Le caractère du châssis est bien entendu rendu plus sportif, mais n’est-ce pas sa vocation ? Pour ceux qui ne s'en contentent pas, on peut opter pour la TT Quattro. Ici, en cas de patinage, un embrayage Haldex reporte la puissance sur le train arrière. Le moteur, toujours le même 1.8T, voit sa puissance portée à 225 chevaux. C'est ce même ensemble moteur-transmission que l'on retrouve sur l'Audi S3.

Côté carrosserie, rien à ajouter, c’est une voiture très plaisante à l’œil, qui se caractérise par la symétrie de la voiture lorsqu’on l’observe de profil, caractéristique partagée avec le Boxster. Elle reste très typée Audi, avec ses lignes rondes et massives qui suggèrent un sentiment de sécurité, confirmé par les vitres latérales de taille réduite.

Au volant, les impressions sont plus mitigées. Les performances sont là, mais le moteur est un peu avare en sensations. C’est bien sur une berline cossue, mais dommage pour une sportive. Si elle possède un très bon comportement sur les routes bien profilées, on découvre une voiture à la suspension trop ferme dès que la chaussée se dégrade. La Quattro n'a pas le caractère d'une voiture à la transmission intégrale mais celui d'une traction. Dommage aussi. Plus grave, à très haute vitesse, de par sa forme arrondie, l'arrière de la voiture perdait du grip et les premiers modèles se font fait connaitre par quelques accidents sur les autoroutes allemandes. Audi a pris le taureau par les cornes: on installé de nouvelles barres antiroulis, un petit becquet et l'ESP fût livré en série sur les exemplaires suivants.

En 2001, des versions utilisant le 1.8T de 150 chevaux sont venues compléter la gamme. Avec le Roadster 150 ch, on tient sans doute la version la plus homogène de la gamme...