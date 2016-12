Essai Audi A4 2.0 TDI Multitronic

Librairie Audi

Depuis plus de 20 ans, Audi continue son ascension vers le sommet des marques Premium. Rencontre avec un membre important de la cordée, l’Audi A4 et son incontournable TDI.

Membre important car l’Audi A4 a séduit depuis sa sortie bien plus de clients de BMW Série 3 et de Mercedes compactes que ne l’avait fait avant elle l’Audi 80. Et cette réussite, l’Audi A4 le doit à un style élégant, discret et agréable à l’œil, jamais ostentatoire ni gratuit, mais aussi et surtout à la valeur de ses moteurs labellisés TDI sans lesquels rien n’aurait été possible.

Notre A4 TDI du jour reprend toutes ces recettes à son compte mais en lui apportant de régulières retouches : 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Le look reprend les traits caractéristiques des berlines de la marque, mais en lui apportant une très agréable touche sportive, à la fois par des éléments agressifs (les phares, le spoiler…), par une ligne fine et basse, et par un arrière noble, dont les feux rappellent du reste les Mercedes dessinées par Paul Bracq. Ah oui, on allait presque oublier : l’A4 tente autant que possible de ressembler à l’A5, le coupé en vogue du moment, et avec laquelle elle partage nombre d’éléments.

Sous le capot, un 2 litres diesel, mais pas n’importe lequel. Le 2.0 TDI maintenant équipé de la rampe commune et non plus d'injecteurs-pompe, pour garantir silence et onctuosité. Il nous accompagne aujourd’hui dans sa variante réglée à 143 chevaux, qui offre un couple de 32.6 mkg à 1750 tr/min : déjà largement suffisant pour faire face aux pièges de la route, surtout ceux équipés d’objectifs et de flashs...

Il faut dire que le 2.0 TDI a une alliée exceptionnelle : sa boite Multitronic. Alors que la marque généralise peu à peu la DSG, notre A4 continue de faire confiance à la Multitronic, une boite automatique utilisant un variateur où la courroie généralement utilisée est ici remplacée par une chaine. A l’usage, il n’y a pas moyen de savoir que l’on utilise une boite à variateur tant elle se montre agréable.

Et pour être tout à fait clair : ça marche assez fort ! Cette A4 semble avoir plus de 143 chevaux. La boite travaille efficacement et sans qu’on ne le sente. Ca lisse les sensations certes, mais on voit tout de même qu’on file vite ! Jusqu’à environ 130 km/h la poussée est franche. Ensuite seulement, on arrive sur des démultiplications plus longues et le 2.0 TDI se calme. Mais chapeau quand même ! En position manuelle, la Multitronic simule une boite à 7 rapports. On s'en sert peu puisque la boite est très bien gérée... La boite Multitronic est donc quasiment parfaite. Quasiment car en manœuvre, elle est plus difficile à utiliser qu’une classique boite automatique à convertisseur : quand on lâche le frein elle ne rampe pas tout de suite, lorsqu’elle le fait si on effleure la pédale de frein elle débraye aussitôt, si on accélère elle bondit… Pas facile de faire un créneau au millimètre !

La tenue de route permet de parfaitement profiter de ces qualités mécaniques. L'A4 est très stable, toujours saine et profite d’une direction bien calibrée qui offre un excellent feeling. On se sent immédiatement à l’aise au volant de cette Audi A4 2.0 TDI. Le moteur a été reculé par rapport aux Audi du passé et cela se sent ! Seule la motricité, sur chaussée grasse, pourra faire les frais de la santé infernale du couple TDI/Multitronic.

En matière de confort, l’Audi A4 2.0 TDI est également tout à fait à la page : sa très bonne tenue de route ne l’empêche pas d’être confortable, bien au contraire puisqu’elle permet de rouler à bonne allure sans être balloté dans tous les sens par une suspension qui aurait été calibrée trop ferme ou trop souple. Ici, c’est un très bon compromis ! Le TDI se montre discret à allure constante mais ronfle un peu si l’on en abuse.

La finition Audi fait référence et l’A4 ne fait évidemment pas exception à la règle. Les matériaux respirent la qualité tant au regard qu’au toucher. Et l’équipement de notre modèle d’essai laissait rêveur : frein à main électrique, aide au stationnement avant et arrière, intérieur cuir, sièges avant électriques, connexion téléphone Bluetooth et GPS Navigation Plus commandé pour la toujours excellente interface MMI. Mais tout ceci est en option. Avec les rétroviseurs photochromes, l’Advenced Key (démarrage sans clef), le chargeur CD, le régulateur de vitesse actif ou bien d’autres choses. De quoi dépasser sans souci la barre des 40.000 euros… Somme non négligeable pour une berline de cette taille et de cette puissance, non ? Certes, sa valeur de revente est élevée, ce qui lui vaut un certain succès chez les loueurs et les gestionnaires de parc.

Autre tradition de la marque, l’habitabilité de l’A4 : elle est comme toujours assez bonne à l’avant et perfectible à l’arrière. Une fois face au volant en revanche, il est possible de se régler une position de conduite absolument parfaite. Le coffre est profond et permet de charger déjà pas mal de choses. Si cela ne suffit pas, la banquette est rabattable. La trappe à ski sera disponible pour quelques euros de plus. La roue de secours n’est qu’une galette.

L’Audi A4 4.0 TDI 143 Multitronic est rapide, spécialement agréable à conduire, et dispose d’équipements à la pointe. On peut donc dire qu’elle a tout d’une grande. Même... le prix !

