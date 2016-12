Essai Audi Avant RS2

Librairie Audi

Audi Avant RS2 : Essai

Vous le savez, Audi a un passé sportif. Les Auto-Union imbattables dans les années 30, puis les Quattro dans les années 80. Depuis 1990, la marque a pris l'habitude de lancer un dérivé sportif de ses modèles. D'abord, ce fut le Coupé S2, puis la 100 S4. Mais la marque remet aussi régulièrement la concurrence à la place, avec des modèles comme l'Audi Avant RS2.

L'Audi 80 est apparue en 1986. Sa carrosserie très arrondie lui a valu d'emblée un grand succès. En 1988, le Coupé est présenté. Pour 1990, c'est une variante sportive du Coupé qui est lancé. Le moteur, repris de l'Audi 200 Quattro 20v, est un 5 cylindres turbocompressé 20 soupapes de 220 chevaux. Pour 1992, la gamme 80 est remaniée. Un très élégant break Avant apparait. Certes, il est plus élégant que logeable. Avec 370 litres, il est plus petit que celui d'une Renault 19. Bref, la 80 Avant devient aussi disponible en S2. Cette version arrive ensuite sur la 80 berline. Mais Audi n'a pas prévu d'en rester là.

BMW vient de nous sortir de derrière les fagots une M3 de 286 chevaux (86 chevaux de plus que la précédente), et Mercedes présente une C36 AMG de 280 chevaux (85 chevaux de plus que la 190E 2.5-16). Audi doit donc passer la barre des 300 chevaux. La BMW est un coupé, la Mercedes une berline ? Audi va prendre la 80 Avant pour base. BMW et Mercedes multiplient les cylindres ? Audi va pousser son turbo. BMW passe par Motorsport, Mercedes par AMG ? Audi va travailler avec Porsche! Faut t'il rappeler que Ferdinand Piech, PDG du groupe Volkswagen, est le neveu de Ferry Porsche ?

L'Audi Avant RS2 se repère au premier coup d'oeil. C'est une Audi 80 Avant qui aurait participé à des séances de body-building. Ses roues proviennent de la Porsche 911, de même que les freins, les rétroviseurs, et même les antibrouillards et les clignotants. Le moteur reprend la base de la S2, à savoir une 5 cylindres 2.2 litres 20 soupapes turbo de 230 chevaux. Mais ici, diverses modifications dont un turbo différent font passer la puissance à 315 chevaux. Dans le même temps, le (déjà généreux) couple passe de 34.3 mkg à plus de 40 !

Avec un tel potentiel on peut s'attendre en toute logique à des performances exceptionnelles. Avec près de 25" sur le kilomètre départ arrêté, on est au niveau d'une M3, alors que la Mercedes est déjà loin derrière. En pointe, il faut se souvenir que Porsche ne bride pas ses voitures à 250 km/h: ce break est donc le plus rapide du monde avec 262 km/h. En performances, on est au niveau d'une Porsche 911 Carrera 4 de l'époque !