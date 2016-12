Essai Citroën C2 VTS

Librairie Citroën

Citroën C2 VTS : Essai

Pendant près de 8 ans, la Saxo VTS a été une référence en matière de petite sportive à prix d'ami. La C3 se prêtait moyennement bien à une déclinaison turbulente, mais fort heureusement une C2 VTS fait son apparition au catalogue. Mérite t'elle le label VTS ?

Il faut le savoir, on demande plus à une GTI d'aujourd'hui qu'à une ancienne. Outre des performances et un châssis, il nous faut de nos jours un minimum de confort, des équipements sécuritaires et de confort. Car les temps ont changé, les radars en tous genres veillent, et les embouteillages font qu'on n'est pas souvent à 200 km/h. Aussi, si la Saxo VTS était plus cossue que l'AX Sport, la C2 VTS est encore un ton au-dessus.

Esthétiquement, la C2 a un physique sympathique lorsqu'elle a ses boucliers peints. La nouvelle version VTS n'est pas une grande surprise puisqu'elle récupère le package déjà disponible sur la version VTR, à savoir belles jantes alu (piquées à la C5), sortie d'échappement, becquet de coffre, ainsi qu'un spoiler avant assez réussi grâce à l'ajout de deux lèvres ton caisse. Du tout bon, donc.

A l'intérieur, la bonne humeur reste de mise, avec un volant cuir sympa, de bons sièges, des pédales et une pommeau de levier de vitesses en alu, un tableau de bord au dessin agréable et un équipement amplement suffisant : climatisation, 4 airbags, ESP, etc… Que l'AX Sport est loin ! Tout n'est pas parfait cependant. On aurait aimé sur cette version sportive de vrais compteurs, comme Toyota l'a fait pour sa Yaris TS, et des matériaux plus flatteurs. Certes, ce n'est pas le critère principal de l'achat, mais vu que d'autres concurrentes du moment sont plus performantes sur ce point… Nous finirons tout de même ce chapitre sur une note sympathique : les places arrières sont nettement moins petites que ce que nous pensions.

Au volant, dans les embouteillages, on a affaire à un véhicule facile à conduire, et suffisamment coupleux à bas régime. Mais est-ce du couple, ou est-ce que le moteur profite du poids plume de la voiture ? Perdu, la C2 pèse exactement le même poids que la plus grosse C3, dont elle emprunte il est vrai la plate-forme. Mine de rien, ça représente environ 110 kg de plus que la Saxo, et… 365 kg de plus que l'AX. Mais, dans les embouteillages, on apprécie ces kilos en plus, disposés sous forme d'insonorisant, de direction assistée, etc… La C2 VTS est donc une citadine sympathique.

Mais quittons la ville et attaquons les petites routes. La suspension est ferme mais reste confortable malgré tout, et se montre de plus en plus agréable au fur et à mesure que le rythme augmente. C'est souvent le cas sur les petites voitures de ce type, mais la Citroën se distingue par un compromis supérieur en qualité à celles de ses rivales. Quand on augmente encore le rythme, le châssis se montre vif et précis, mais sans le côté trop vif des Saxo. Bref, mobile mais pas trop. Nous n'avons pas pu tester la C2 dans ses derniers retranchements, mais là aussi le réglage parait excellent. Dans le pire, l'ESP est livré en série.

A bas régime, on l'a dit, le moteur se montre assez rond. Mais bien entendu, c'est dans les hauts régimes que l'on attend le meilleur de lui. A cet effet, il se distingue entre autres choses de la version 110 ch par des arbres à cames plus croisés, favorisant les hauts régimes. C'est donc en ayant bonne conscience que nous montons les rapports à l'entrée de la zone rouge. L'occasion de rappeler encore que le combiné, moderne, ne vaut pas sur cette petite sportive de vrais cadrans ronds. En revanche, le moteur est plaisant, la puissance est là, la boite courte est vraiment agréable, mais tout cela manque un peu de sensations. Pourtant, les performances chiffrées montrent que la nouvelle n'est pas si loin de l'ancienne. Et vu que son châssis est au moins aussi bon…

Au final, on ne retrouve pas un caractère aussi rageur que dans une Saxo VTS 1.6 16v. Des normes antipollution, un poids plus élevé, ainsi que des attentes sans doutes différentes de la clientèle en sont la cause. Mais il ne faut pas bouder notre plaisir, la C2 VTS est un jouet vraiment sympathique, assez polyvalent, et au prix bien étudié.

