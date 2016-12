Essai Citroen C5 3.0 V6 Exclusive

Librairie Citroen

Citroen C5 3.0 V6 Exclusive : Essai

Ce n'est pas un grand secret : autant la Xantia dessinée par Bertone avait plu, autant la C5 (on ne veut pas savoir par qui elle fût dessinée) n'a pas su faire fructifier la chose… A l'arrivée de la nouvelle génération, nous avons voulu malgré tout la découvrir une dernière fois dans sa variante la plus évoluée.

En design, la berline bicorps ne fait plus beaucoup recette. Mais la berline tricorps à hayon encore moins, or la C5 fait partie des rares berlines à s'y être essayées, en compagnie des Seat Toledo première génération et Skoda Octavia. On sait maintenant que la prochaine C5 sera une classique berline tricorps, une révolution lorsqu'on sait que les familiales du groupe ont toujours été des bicorps depuis la GS !

Des flancs plats, une face avant sans agressivité dans son dessin, des jantes trop sages, un arrière sans inspiration. Le constat de la C5 première mouture est amer. Son lifting, qui adapte une face avant directement issue de la C4, ne nous convainc toujours pas car elle semble moins homogène que la première. De ce côté, le break est sensiblement plus réussi !

Sous le capot de notre monture du jour se trouve une vieille connaissance : le V6 apparu en 1997 sur la Citroën Xantia Activa… plus de 10 ans maintenant que ce 2.9 motorise les hauts de gamme de la marque. Il se trouve ici dans sa variante « ES9 A », celle qui offre à son conducteur 210 chevaux et 29.1 mkg à 3750 tr/min. Depuis 2004, il s'en remet exclusivement à une boite automatique à 6 rapports.

Cette boite auto 6 rapports ne nous est pas inconnue. Nous y avons déjà goûté dans la 407 et la C6 notamment et nous en avons fait des louanges à chaque fois. La Citroën C5 V6 Exclusive du jour ne fait pas exception à la règle : sa boite est à citer parmi les qualités marquantes de la voiture. Douce, elle se fait vive à la première occasion, mais toujours avec le plus grand à-propos. Il est possible d'utiliser la boite en manuel via une commande Tiptronic, mais nous n'en avons jamais éprouvé la nécessité, même en conduite musclée.

Avec 210 chevaux sous le capot et une boite qui joue le jeu à 200%, les performances offertes par la C5 ne sont pas mauvaises, d'autant plus qu'elle n'est pas si lourde que cela comparée à ses dernières rivales… Une chose est sûre : outre les données chiffrées, ce sont les sensations qui comptent, et en la matière la C5 V6 nous a étonné et même bien amusé, tant en raison de son tempérament que de sa sonorité. Il faut dire qu'en raison de son design, nous ne nous étions pas méfiés… Et manifestement, les autres usagers de la route non plus, ce qui rajoute encore au plaisir de conduite. Sonorité, couple à bas régime, poussée une fois dans les tours, il s'agit là d'une réussite !

La Citroën C5 s'en remet comme de tradition à une suspension hydropneumatique, dans sa définition la plus récente : l'Hydractive III. Contrairement aux Citroën précédentes, la suspension est indépendante du freinage (la direction l'est aussi) et elle est entraînée par une pompe électrique. Cela ne remet pas en cause l'essentiel : la sensation de planer typique de toute Citroën, qui ne l'empêche pas de très bien tenir la route. Cela dit, l'avance qu'avait autrefois la marque en la matière a malheureusement disparue : une 407 fait aussi bien en la matière…

Entre la disparition de la XM et l'apparition de la C6, la Citroën C5 a eu la difficile mission d'assurer le rôle de haut de gamme de la marque, c'est pourquoi il n'est pas étonnant de trouver à son bord des équipements souvent réservés aux gammes supérieures. Parmi ceux qui ont retenu notre attention, citons le système Navidrive optionnel qui cumule avec brio les fonctions de chaîne Hifi compatible MP3 + chargeur CD, GPS avec cartographie couleur et téléphone main libre, même s'il n'est pas compatible Bluetooth et qu'on ne peut pas utiliser le GPS en écoutant en même temps des MP3… L'AFIL (alerte de franchissement involontaire de ligne) apparu sur la C4 est disponible en option, mais l'on s'étonne en revanche que la sellerie cuir ne fasse pas partie de la dotation de série.

Ce n'est pas une surprise, l'habitabilité de la Citroën C5 est bonne. Après tout, elle est un peu plus longue qu'un certain nombre de ses rivales, et comme les Citroën n'ont jamais été avares en la matière… La finition apparaît tout à fait correcte, il faut dire que la marque la peaufine depuis la sortie du modèle… Un élément en tout cas fait un peu léger en la matière : le bruiteur du clignotant, qui rappelle très franchement un jeu vidéo comme Tetris. On pourra sans doute trouver plus flatteur…

La Citroën C5 ne manque pas de qualités, et elle a notamment l'avantage de cacher le caractère de sa mécanique et son niveau d'équipement derrière la ligne la plus discrète du monde. Mais en la matière, le bureau de style est allé trop loin. Dommage, une voiture aussi agréable à conduire (vite)… Et une si belle affaire en occasion !

