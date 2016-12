Essai Citroen Xsara 2.0 16v VTS

La Citroën Xsara n'est pas ce que l'on peut appeler une voiture neuve. En effet, elle est directement dérivée de celle qu'elle remplace, la ZX. Mais on ne peut pas en vouloir à Citroën pour cette méthode, tant la Xsara est une voiture réussie. La version appelée Coupé n'est qu'une 3 portes (au moins il y a plus de place que dans un vrai coupé), mais sa ligne inspirée de la Xantia est très réussie. Elle partage toute sa partie mécanique avec la ZX 16v et la Peugeot 306 S16/GTI, dont elle ne se distingue que par sa boîte 5 rapports (au lieu de 6).

Avec les antécédents mécaniques que sont les ZX et 306, la tenue de route et le confort ne pouvaient qu'être irréprochable. Le moteur, lui cherche à prouver que les français savent construire de vrais bons moteurs, et il y arrive très bien. Souple, il peut aussi devenir rageur lorsqu'on le pousse dans les tours. Sa consommation reste malgré cela limitée. Sa boîte 5 est assez courte, et convient parfaitement à la voiture, mais la voiture devient alors fatigante sur longs parcours à cause du bruit. C'est sans doute là un des rares défauts de cette voiture.