Essai Ferrari 360 Modena - Spider - F1

Ce n'est plus un secret pour personne, même une sportive doit être de nos jours utilisable au quotidien. On a bien vu la dérive chez Porsche avec le passage à la 993 puis à la 996. Ferrari nous donnait l'impression jusqu'ici de livrer un combat d'arrière-garde, mais des voitures comme la 355 puis la 550 ont amorcé un tournant pour la marque multiple championne du monde de F1.



Justement se posait le problème de la succession de 355. Obligation d'évoluer pour faire face à la mouture 2000 de la Porsche 911 turbo. La 355 étant déjà une évolution de 348, Ferrari a préféré repartir d'une feuille blanche. Le thème du nouveau modèle sera la facilité pour pouvoir utiliser la voiture de manière quotidienne, comme une 911.

Le principe de base n'était pas remis en cause, à savoir un moteur V8 à 90° en position centrale arrière. Dans le cas présent, on est reparti du moteur de la 355. Ce V8 à 5 soupapes par cylindre étant un modèle du genre, il aurait été dommage de ne pas en profiter… Tout au plus s'est on contenté d'en augmenter la disponibilité : la cylindrée gagne 90 cm3, l'utilisateur 20 chevaux et surtout 1 mkg de couple à un régime plus bas de 1250 tr/min. La disposition de la plupart des accessoires a également été modifiée, le plus bel exemple étant le déplacement des radiateurs qui sont à l'origine de l'apparition des deux grilles avants et de la diminution des prises d'air latérales. Du coup l'artiste Pininfarina a pu créer une ligne totalement différente. L'habitacle est bien plus vaste et plus confortable, l'effet de sol a été encore amélioré, et le moteur est visible à travers la lunette arrière ajoutée, un peu comme sur une F40. De ligne, ce n'est pas trop à une Ferrari qu'elle nous fait penser, mais surtout à une McLaren F1. Bel exemple d'homogénéité. Et malgré des dimensions accrues, les ingénieurs ont réussi à en diminuer le poids.

A l'usage, la Ferrari 360 est-elle plus brillante qu'une 355 ? Et bien si celle-ci est une belle référence, il faut savoir que la Modena a très facilement fait oublier la Berlinetta. En performances, vu la similitude des fiches techniques et des facteurs de performance, on pouvait s'attendre à peu de différence. Le gain de performances tient au surplus de couple et à l'amélioration de l'aérodynamique. Mais de toute façon, celles-ci étaient largement suffisantes. Par contre elle sont plus faciles à obtenir. Pour simplifier, ceux qui allaient vite en 348 avaient du talent, ceux en 355 étaient adroits, ceux en 360 n'ont pas à se vanter. Attention, ça ne veut pas dire que la Modena se conduit comme une Clio. On a tout de même 400 chevaux sous le pied…

Ferrari a finalement réussi son coup. Sa 360 Modena (et sa variante Spider) est parfaitement utilisable au quotidien, comme une Porsche 911 turbo, elle est capable de performances décoiffantes, comme la 911, mais elle offre un plaisir de conduite que la 911, trop édulcorée à présent, ne peut plus offrir… Sa boite F1 vaut mieux que la boite Tiptronic concurrente, bref… choisis ton camp, camarade !