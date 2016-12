Essai Ferrari Testarossa - 512TR - F512M

Librairie Ferrari

Ferrari Testarossa - 512TR - F512M : Essai



Attention, il s'agit dans l'absolu d'une fantastique auto. Mais les modèles suivant l'ont ont vite rendue caduque. Elle reste néanmoins une valeur sure des années 80... La Ferrari Testarossa a été présentée en 1984, tout comme la GTO . Remplaçant la "Berlinetta Boxer" BB 512i, elle est typique de la Ferrari des années 80: une ligne exceptionnelle (pour les modèles qui ont les deux rétroviseurs), une fiabilité plus moyenne (malgré un moteur très fiable) et une tenue de route perfectible. Un peu comme une 348 tb.Attention, il s'agit dans l'absolu d'une fantastique auto. Mais les modèles suivant l'ont ont vite rendue caduque. Elle reste néanmoins une valeur sure des années 80...

La Ferrari 512 tr présentée en 1991 est une évolution de la Testarossa, dont elle corrige les principaux défauts. Plus moderne, plus efficace, plus puissante, c'est une voiture plus sportive et plus utilisable que sa devancière. Certains ont dépassé les 300 000 kilomètres à leur volant...



La Ferrari F512 M de 1995 est l'ultime évolution des Ferrari à moteur Boxer. Il s'agit là encore de la base de la 512 tr, mais celle-ci a été retravaillée à nouveau dans le but d'offrir plus de polyvalence mais aussi plus de sport. Le design modifié est le point faible de cette voiture: les phares fixes, les feux arrières ronds hativement ajoutés et les jantes asymétriques ne sont pas du goût de tout le monde...