Essai Honda Civic 1.0 et 1.5 VTEC Turbo

Honda Civic 1.0 et 1.5 VTEC Turbo : Essai Honda remplace sa Civic par une nouvelle génération. Ca, ça arrive souvent. Mais la dernière venue ne s'équipe que de moteurs turbos, alors que la marque est de longue date THE référence en matière de moteurs sans turbo. Tout se perd. Après tout, l'autre motoriste de référence (BMW) est lui aussi passé au turbo, alors pourquoi pas ? But : passer les normes antipollution les plus restrictives en réduisant consommations et émissions. Tout bénéfice pour le propriétaire du véhicule, quoi ! Exit les motorisations essence des précédentes Civic, seule la Type R a transmis sa motorisation à cette dixième génération. En attendant l'arrivée de celle-ci et du diesel, la gamme se compose donc de deux motorisations à injection directe d'essence et turbo, cubant respectivement 1.0 et 1.5 litre. Des cylindrées qui ne font pas rêver, mais assez courantes par les temps qui courent. 1.0 litre. Jamais une Honda Civic n'avait eu si petit moteur. Même la première Civic apparue en 1972 avait plus gros ! Mais cet inédit 3 cylindres a plus d'un tour dans son sac. Injection directe d'essence, turbo, mais aussi distribution à double VTC, admission et échappement. À la clef, une puissance de 129 chevaux et un couple plutôt sympa de 20.4 mkg (18.4 en transmission automatique) à seulement 2250 tr/min. La consommation est annoncée très basse, et les émissions CO2 aussi. La distribution humide du moteur 1.0 litre Si certains moteurs Honda ont une chaîne de distribution et non une courroie crantée, ce n'est pas simplement pour vous faire économiser un changement périodique mais parce qu'une chaîne présente moins de frottements qu'une courroie. Seulement, une chaîne se montre plus bruyante. Quelle solution choisir ?

Pour son moteur 1.0 litre, Honda a donc développé une distribution humide. Ce dispositif permet de faire fonctionner une courroie de distribution à l'intérieur d'un brouillard d'huile, réduisant autant que nécessaire l'effet "collant" du caoutchouc.

Le moteur 1.5 litres supportant de plus fortes contraintes, il ne bénéficie pas de la distribution humide mais bel et bien d'une distribution par chaîne.

L'autre nouveau moteur de la gamme est un 1.5 litre, qui profite des mêmes technologies que le 1.0 litre (injection directe, turbo, VTC...) à l'exception de la distribution humide. Ce 4 cylindres offre 182 chevaux, une puissance élevée qui est bien dans la tradition de la marque. Grâce au Turbo, le couple est de 24.5 mkg (22.4 en boîte auto) constamment disponibles entre 1900 et 5500 tr/min, ce qui est par contre beaucoup plus que ce que l'on a habitude d'attendre d'une Honda. La gamme va se compléter rapidement de la Type R, du diesel iDTEC en 2018 et d’une version hybride de nouvelle génération. Les Civic se vendent actuellement à 50% en version à essence actuellement mais la marque prévoit une proportion de 60% dans l’avenir. Côté boîtes, choix est donné entre une boîte manuelle et une boîte automatique sur les deux versions. La boîte manuelle consiste en une classique unité à 6 rapports, tandis que la boîte automatique est en réalité une boîte à variation continue (CVT). Celle-ci ne dispose pas d'un embrayage automatique comme c'est souvent le cas mais d'un vrai convertisseur de couple. Ce dernier point fait toute la différence à basse vitesse et en manœuvre car il apporte un confort de conduite sensiblement supérieur. Cette boîte CVT dispose également d'un mode sport et d'un mode manuel. Ce dernier simule la présence d'une boîte 7 rapports, que l'on commande via les petites palettes placées au volant. À l'usage, le fonctionnement de cette CVT moderne est très agréable et nous paraît être un choix digne d'intérêt. La Honda Civic a été dans le passé championne de WTCC (championnat du monde des voitures de tourisme) et elle a donc une obligation de résultat en matière de tenue de route : le marché est parfaitement rempli de ce côté là. Les deux moteurs ne pèsent pas grand chose et induisent un train avant léger, précis, efficace, idéal. L’arrière suit, en acceptant de se placer pour aider le véhicule à virer rapidement en courbe. Retenez simplement que conduire une Civic, 1.0 comme 1.5 litre, offre un réel plaisir pour qui aime rouler à bonne allure. Certains modèles peuvent disposer d’une suspension pilotée dérivée de celle de la précédente Civic Type R. En parallèle à cela, la Civic a troqué son look de monospace contre celui d’une berline effilée, très basse. La version 1.5 peut même accueillir une kit aéro assez sympa. La carrosserie est plus longue de 13 cm et dispose d’une coque allégée de 16 kg. Ces nouvelles proportions de carrosserie ont impliqué que le réservoir repasse du siège avant droit à la banquette arrière, ce qui entraine la disparition de la modularité dite « banquette magic ». Le volume de coffre, déjà important par le passé, augmente symboliquement. 478 litres au lieu de 477. Bien entendu, la Honda Civic fait le plein d’équipement et d’aides à la conduite. Nous en citerons un en particulier : l’ACC (le régulateur de vitesse adaptatif) qui dispose maintenant d’une fonction de suivi automatique à basse vitesse. Comprenez que dans les bouchons urbains votre Civic s’indexera sur le rythme du véhicule de devant, ne restant plus qu’à gérer le volant avec deux doigts. Le limiteur de vitesse est intelligent lui aussi. Il a appris à lire et s’adapte donc aux panneaux de limitations qu’il voit. Notons également que certaines versions s’équipent d’un éclairage full LED (feux de jour, optiques principales et antibrouillards). La nouvelle Honda Civic doit à la fois remplacer l’ancienne et fidéliser les clients qui ne peuvent plus acheter une Accord neuve. Pas simple, mais ces deux versions à petits moteurs turbo font le job avec brio. Texte : Manu Bordonado

Honda Civic 1.0 et 1.5 VTEC Turbo : Fiche technique Marque : Honda Honda Modèle : Civic X 1.0 i-VTEC Turbo Civic X 1.5 i-VTEC Turbo Années de production : 2017- 2017- Moteur Type du moteur : 3 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne Energie : Essence Essence Disposition du moteur Transversal avant Transversal avant Alimentation Injection directe Injection directe Suralimentation Turbocompresseur + intercooler Turbocompresseur + intercooler Distribution Double arbre à cames en tête + iVTEC Double arbre à cames en tête + iVTEC Nombre de soupapes 4 par cylindre 4 par cylindre Alésage & Course - mm 73.0 x 89.5 mm Cylindrée 998 cc 1498 cc Compression 10.0 10.6 Puissance 129 ch à 5500 tr/min 182 ch à 5500 tr/min Couple 20.4 mkg à 2250 tr/min 24.5 mkg à 1900 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports 6 rapports Puissance fiscale 6 cv 10 cv Transmission Traction Traction Antipatinage Série Série ESP Série Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - - Suspension avant Pseudo McPherson Pseudo McPherson Suspension arrière Multibras Multibras Freins avant Disques ventilés (280mm) Disques ventilés (293mm) Freins arrière Disques (282mm) Disques (282mm) ABS Série Série Pneu avant 215/55 R16 215/55 R16 Pneu arrière 215/55 R16 215/55 R16 Dimensions Longueur 452 cm 452 cm Largeur 180 cm 180 cm Hauteur 143 cm 143 cm Coffre 478 litres 478 litres Poids 1285 kg 1315 kg Performances Poids/Puissance 9.96 7.22 Vitesse maxi (km/h) 206 213 0 à 100 km/h 11.0 7.9 0 à 160 km/h - - 0 à 200 km/h - - 400 mètres DA 17.7 15.5 1000 mètres DA 32.5 28.2 Consommations Sur route - - Sur autoroute - - En ville - - Conduite sportive - - Consommation moyenne - - Réservoir 46 litres 46 litres Autonomie autoroute - km - km CO2 110 g/km

133 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 8 8 Climatisation Série Série Prix de base 22900 euro 27300 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Honda Civic 1.0 et 1.5 VTEC Turbo Crédit pas cher pour votre Honda Civic 1.0 et 1.5 VTEC Turbo Donnez votre avis ici ici

