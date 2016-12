Essai Peugeot 405 MI16 - T16

Pour donner la réplique aux Audi 90 20v Quattro, BMW 325iX, Opel Vectra 2000 16v 4x4, Volkswagen Passat G60 Syncro et surtout à la Renault 21 Turbo Quadra, la 405 se verra équiper de 4 roues motrices et deviendra la 405 Mi16x4. Le train arrière est alors celui de la Citroën BX GTi 4x4, ce qui veut dire que la suspension arrière est hydropneumatique, et qu'en cas de problème, on peut gagner quelques centimètres salvateurs. Une pompe autonome empêche la voiture de se vautrer à l'arrêt comme le ferait une Citroën d'ancienne génération.

Pour donner une locomotive à la gamme et répliquer à la Renault 21 Turbo , on monte le moteur 1.9 à 16 soupapes qui équipe depuis quelques semaines la Citroën BX GTi 16S: c'est le premier multisoupapes français de grande série. Ce moteur développe 160 chevaux et permet ainsi à la 405 Mi16 (Multi-Injection 16 soupapes) de devenir une redoutable sportive (220 km/h et 29.3" au 1000m). Dotée d'une tenue de route aussi amusante qu'efficace, elle va faire le bonheur des pères de famille restés joueurs.

En 1992, la gamme 405 se voit dotée d'un tableau de bord plus cossu, d'une ouverture de coffre plus basse, de nouveaux feux et... de nouveaux moteurs. Le catalyseur est passé par là, et pour atténuer son effet la cylindrée passe de 1.9 à 2.0. La puissance est ainsi de 155 chevaux mais le moteur a perdu plus que 5 chevaux: il a perdu son caractère rageur pendant que la voiture prenait du poids... La Mi16x4, très peu diffusée, n'est plus proposée.

Mais tout ça, on s'en balance, parce que la bombe arrive: une version turbo avec 4 roues motrices, ça vous plairait ? Et bien la 405 T16 vous l'offre. Fort de 200 chevaux, le moteur dispose d'un overboost: en cas d'accélération maximale, la puissance peut passer à 220 chevaux et le couple de 29.4 à 32.3 mkg pendant 45 secondes ! Ainsi équipée, la concurrence est toute autre: Audi 80 S2, BMW 325i, Ford Sierra Cosworth, Mercedes 190E 2.5-16 puis C280, Opel Vectra Turbo 4x4, Alfa 155 Q4... Et face à ces voitures, la 405 ne fera pas le poids. Plus chère que l'Alfa et l'Opel, elle est moins bien finie que l'Audi, la BMW, la Ford et les Mercedes.

La T16 demeure un modèle rare, et convoité en occasion. Pour le cas où il n'y aurait pas d'écusson, sachez qu'on la reconnaît à ses roues plus grandes et à son aileron plus carré dont les côtés retombent un peu plus que sur la Mi16...