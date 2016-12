Essai Peugeot 307 Féline 2.0e 16v 180

Librairie Peugeot

Peugeot 307 Féline 2.0e 16v 180 : Essai

Alors que la 308 est déjà en route, nous avons voulu rouler une dernière fois avec celle qu'elle remplace, dans sa variante la plus évoluée : la Peugeot 307 Féline 2.0e 16v 180 ch.

La Peugeot 307 a marqué une nette différence avec la 306 qu'elle remplaçait. Différence au niveau du style, moins dynamique et plus familial, au niveau du châssis, moins vif et plus sécurisant, mais aussi au niveau du caractère. Pour casser cette image de véhicule un peu mollasson, une 307 CC WRC fût engagée dans le championnat du monde des rallyes, tandis qu'une version plus dynamique fût intégrée à la gamme, la Féline 2.0e 16v 180 qui nous occupe aujourd'hui.

Extérieurement, il est possible de reconnaître une 307 Féline pour qui a l'habitude de cette Peugeot, et encore : à l'arrière le pot d'échappement devient visible et adopte une sortie chromée, tandis que le hayon voit en son sommet arriver un aileron très réussi. Et… c'est tout pour l'extérieur, puisque la peinture intégrale et les jantes 17 pouces se retrouvent déjà sur une bonne partie de la gamme. Cela dit, c'est sobre, discret et élégant, bref tout ce qu'on aime.

Sous le capot se cache une motorisation connue : le EW10 S qui animait également en son temps la Peugeot 206 RC. En partant de la base du EW10 de 138 chevaux qui anime la quasi-totalité de la gamme Peugeot, il avait fallu développer une version plus puissante mais pour des raisons qui nous échappent, cette évolution a été confiée à Lotus. Un bureau d'étude qui ne nous a jamais marqué par ses capacités de motoriste. Néanmoins, le 2 litres développe la coquette puissance de 177 chevaux (et non 180 comme on le laisse entendre), mais cela se fait au détriment du couple à bas régime, puisque la courbe culmine à seulement 20.6 mkg à… 4750 tr/min.

A la conduite, le résultat ne se fait pas attendre : autant la 206 RC qui partage ce moteur a du caractère en raison de son comportement creux en bas et rageur en haut, autant la Peugeot 307 Féline parait inerte à bas régime et ne semble se réveiller que lorsque l'on la pousse dans ses derniers retranchements, ce qui n'a rien d'agréable au quotidien. Et lorsqu'on sort la grosse attaque, on réalise que la 307 Féline est cossue et bien équipée, mais… désespérément lourde. Que les 309 GTI 16 et 306 S16 sont loin !

Le châssis est repris de la finition Sport. Les roues en 17 pouces chaussées en pneus à taille basse donnent une tonalité ferme à la suspension, désagréable en conduite familiale mais idéale lorsque le rythme augmente. La direction est directe et précise, et la 307 Féline apparaît fort plaisante à conduire dans ces circonstances. L'ensemble est vraiment très équilibré et il faut y aller fort avant de déclancher l'ESP. Pour autant, on ne retrouve pas le caractère joueur qui caractérisait les 309 et 306 et qui plaisait tant aux clients les plus sportifs. La 307 n'est définitivement pas une sportive.

Intérieurement, on ne présente plus la 307. L'habitabilité est intéressante de part sa hauteur qui apporte une réelle sensation d'espace et de lumière mais qui, il faut bien l'avouer, ne fait pas très sport ni très sélect… La finition Féline y apporte donc ce qu'il faut pour cela, notamment via un intérieur tout cuir. Tout, cela passe pour commencer par la sellerie complète mais aussi par l'habillage complet du tableau de bord avec la noble matière. Autant vous le dire, nous avons bien aimé les sièges de couleur bordeaux, mais pas du tout le tableau de bord assorti. Question de goût, mais il faudra de toute façon faire avec : la motorisation 180 ch n'est disponible qu'avec cet habillage…

Dans la vie de tous les jours en revanche, la 307 Féline est agréable comme peut l'être une 307, d'autant que celle-ci regroupe ce qui se fait de mieux dans la gamme en matière d'équipement. Au programme, 8 airbags, détection de sous-gonflage des pneumatiques, climatisation automatique bizone, compteurs à fonds blancs, aluminium sur la console, le pommeau de levier de vitesses et les pédales, régulateur-limiteur de vitesse, phares au Xénon, sièges chauffants et donc comme nous l'avons dit, intérieur tout cuir. Notre exemplaire disposait du GPS, nous aurions apprécié un écran soit rétractable, soit mieux intégré à la planche de bord.

Les performances étant à peine supérieures à celles des 2.0 16v et 2.0 HDi 136, l'achat du « 180 ch » ne se justifie pas particulièrement, tandis que la présentation spécifique de la Féline ne nous a pas non plus convaincu outre mesure. Espérons que la future 308 RC rattrape la clientèle sportive en train de partir à la concurrence.

