Essai Peugeot 309 GTI 16

A la fin des années 80, les GTI constituent un segment très important dont aucun constructeur ne veut être absent. Peugeot mène alors la danse dans cette catégorie, avec les 205 Rallye, 205 GTI et 309 GTI...

Pour contrer cette 309 GTI justement, Renault met au point une 19 16s. Celle-ci, présentée fin 1988, voit sa production constamment retardée. Peugeot a donc le temps de mettre au point la réplique.



La méthode sera simple, elle consistera à installer le moteur 16 soupapes de la 405 Mi16 dans la 309. Cette idée se révèlera comme étant une grande idée. En effet, la 405 pesant plus de 1200 kg étant une bombe lorsqu'elle a ce moteur, il est évident qu'une 309 de moins de 1000 kg... Tout simplement, la 309 GTI 16 (pourquoi pas 309 Mi16 ?) sera la référence des GTI. On en trouvera des plus confortables, des plus faciles, des plus puissantes, mais elle restera LA GTI, jamais égalée.



Jamais remplacée non plus. En effet elle sera comme tant d'autres chez Peugeot complètement étouffée par le catalyseur. Avec une puissance réduite de 160 à 148 chevaux elle eut bien moins de succès, surtout avec une 306 déjà annoncée...

Depuis sa disparition je l'ai dit, aucune voiture n'a égalée dans l'esprit la 309 GTI 16. Au revoir petite bombe...