Essai Peugeot RCZ 2.0 THP 200 ch

Peugeot RCZ 2.0 THP 200 ch : Essai

Avec la RCZ, Peugeot explore un segment dont il était absent. Rencontre avec cette lionne pas comme les autres pour vérifier ce qu’elle vaut, volant en main.

Il faut bien l’avouer, le design Peugeot avait fait quelques déçus ces dernières années, 307 fade, 407 à l’avant proéminent, 3008 presque baroque… Par contre, la Peugeot RCZ (qui n’est d'ailleurs pas désignée par un numéro) fait l’unanimité : quelle gueule !

La gueule de la lionne... pardon, de la RCZ, est splendide. L’énorme calandre Peugeot n’a jamais autant été à sa place qu’ici ! Le profil est très bas, très effilé, l’arrière musclé… Et on ne vous parle pas du superbe pavillon à double bosse et aux arches de couleur différente. C’est vraiment réussi et c’est innovant, même si on y retrouve bien sur un air d’Audi TT. Le mot est lâché : Audi TT… C’est tout simplement LA concurrente désignée de la Peugeot RCZ. D’abord en raison de cette ressemblance. Ensuite car… C’est la seule concurrente vraiment proche, la Porsche Cayman évoluant un niveau au-dessus et la VW Scirocco étant bien plus sage… Notons tout de même également la Toyota GT86. Chez les autres constructeurs, il n’y a tout simplement pas d’équivalent !

Vous vous en doutez, la Peugeot RCZ est basée sur la 308 et elle en reprend notamment les motorisations THP et HDi. Bien que ça soient ces dernières qui soient le plus vendues, nous avons tenu à essayer la motorisation porte-drapeau : le 1.6 THP de 200 chevaux, le même qui anime la 308 GTI, la DS3 R ou… La Mini John Cooper Works !

Ce 4 cylindres de seulement 1.6 litre dispose d’un turbo à double entrée avec intercooler, de 16 soupapes, mais aussi de l’injection directe d’essence. Verdict 200 chevaux, pour un couple de 28.0 mkg disponible dès 1700 tr/min : de quoi passer une journée réussie ! Pour l’accompagner, on peut bien entendu compter sur une boite manuelle 6 rapports.

Ce 1.6 THP, nous l’avions essayé déjà, dans les 207 Féline (150 chevaux) et 207 RC (175 chevaux), deux occasions où il ne nous avait pas laissé un souvenir impérissable, alors qu’il nous avait charmé dans la DS3 (156 chevaux). Le 200 chevaux se rapproche heureusement plutôt de la DS3 : en clair, il nous a franchement plu. Il est coupleux en bas, sa sonorité est très bien travaillée et… Il est rageur en haut ! On ne s’y attendait pas trop et c’est une excellente surprise. De quoi tenir tête au redoutable 2.0 TSI concurrent.

Côté chronos, la Peugeot RCZ 1.6 THP 200 chevaux tient sa place : celle d’une auto de 200 chevaux, sans plus. Sans plus, c’est tout de même 230 km/h en pointe, 8.2 secondes sur le 0 à 100 km/h et 28.4 secondes sur le kilomètre départ arrêté. Ce que faisait une 406 Coupé il y a presque 15 ans quoi… C’est bien mais sans plus, nous aurions voulu quelque chose de plus pêchu. Chez Audi, Ford, Renault, on trouve quelques autos capables de plus de 250 chevaux…

Côté châssis, on attend également beaucoup de la Peugeot RCZ. Parce que sa ligne en promet beaucoup, parce que son moteur est à l’avenant et… Parce que c’est une Peugeot, tout simplement ! Nos attentes n’ont pas été vaines. La Peugeot RCZ offre une tenue de route juste parfaite, avec un roulis absent, une motricité idéale, un train avant très directeur, un train arrière fidèle… Malheureusement, trop parfait devient ennuyeux et on aurait aimé un grain de folie, avec un train arrière un poil baladeur façon 306 S16 par exemple…

L’extérieur est si plaisant que l’on aurait été déçu de trouver un intérieur simplement… normal ! Par bonheur depuis la 308, Peugeot sait nous offrir des intérieurs vraiment agréables… Celui de la Peugeot RCZ est donc réellement agréable, tant au niveau de la qualité de fabrication que de la présentation. C’est classe, bien fait et on aime franchement ! Il n’y a qu’un petit défaut. On ne vous a pas dit ? Vous ne pourrez charger à l’arrière que des nains de jardins, ou presque… Comme l’Audi TT, CQFD. La ligne de l’auto ne le permettait pas… Et on lui pardonne bien volontiers, ça fera un prétexte pour partir sans les enfants !

Si comme nous vous êtes charmés, vous serez ravi d’apprendre que la Peugeot RCZ n’est pas une diva proposée à un tarif hors de propos. En clair, à motorisation équivalente, elle se trouve « juste » 6000 euros moins chère que ladite TT 2.0 TSI. Pour un plaisir au moins équivalent.

Peugeot RCZ 1.6 THP 200 ch, Audi TT 2.0 TFSI: 1-0. La Peugeot ne se prend pas au sérieux, charme, convainc, et ne le fait pas trop cher payer. Rien à dire à part… Encore, encore ! M. Peugeot, continuez dans cette voie…

