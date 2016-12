Essai Porsche 996 Carrera - 996 Carrera 4

Quelle est la voiture du siècle ? Un vote a désigné la Volkswagen Coccinelle, conçue par le génial autodidacte Ferdinand Porsche. La voiture mérite sans doute cette place: vous connaissez d'autres voitures construites à 20 millions d'exemplaires, et dont la production va de 1938 à nos jours ? Pas moi. De cette voiture pas encore révolutionnaire, Ferry Porsche, fils de Ferdinand, dériva en 1948 une petite voiture de sport: la Porsche était née.

Très vite, le moteur passa de la position centrale à la position en porte-à-faux arrière, qu'elle ne quittera plus. Le moteur (de 40 chevaux) va au fil des années gagner en puissance, pour atteindre 130 chevaux sur la 356 Carrera 2 de 1963. Malgré cela, la 356 a du mal à contenir ses concurrentes, et sa remplaçante arrivera en 1963.

La Porsche 901 reprend le principe de la 356, à savoir un moteur refroidi par air disposé en porte-à-faux arrière. Pour obtenir plus de puissance, ce dernier n'aura pas 4 mais 6 cylindres... La carrosserie, reprenant le concept 2+2, est dessinée par Butzy Porsche, qui fondera plus tard Porsche Design... Peugeot ayant déposé l'appellation avec le "0" central, elle va commencer par se renommer 911. Sa carrière commencera avec un 2.0 de 130 chevaux pour culminer à 450 chevaux dans la 911 Turbo S de en 1998. Elle a été élue, elle, petite-fille de Volkswagen, sportive du siècle. La nouvelle génération de Porsche 911 (son vrai nom est "996") conserve les principes qui ont fait le succès de son aînée, mais en les modernisant:

La carrosserie a conservé cette ligne indémodable, mais un soin particulier a été apporté à l'aérodynamique.

Le moteur est toujours en porte-à-faux arrière, garantissant une tenue de route très Porsche et deux places d'appoint à l'arrière.

Le moteur est toujours un flat six (six cylindres à plat) mais il est refroidi par eau et il possède 24 soupapes.

Ainsi, la 996 associe le modernisme à la tradition. Si la tenue de route reste typique, elle est désormais plus facile à comprendre, et la nouvelle 911 est encore bien plus efficace que l'ancienne (génération 993): mais jusqu'où iront-ils ?. Son moteur issu du Boxster, bien que très silencieux, a gardé lui aussi le timbre Porsche, et on m'a affirmé chez Porsche qu'il était possible de lui faire faire plus de bruit pour les amateurs qui, comme moi, sont amoureux de ce son. Cette mécanique permet à la 911, très aérodynamique, de dépasser les 280 km/h... La Turbo, elle, dépasse la barre magique des 300 !

L'intérieur est plus spacieux et plus confortable, mais il faut néanmoins verser une larme sur le tableau de bord de l'ancienne: il n'était peut-être pas ergonomique, mais on l'aimait infiniment plus que celui-ci qui nous vient directement du Boxster... Il existe une version à boîte automatique, la Tiptronic S, que l'on peut commander manuellement, grâce à des boutons +/- au volant.

Finalement, la nouvelle 911 est maniable mais stable, compacte mais spacieuse (enfin, tout est relatif). La 996 paraît donc être un parfait mélange de 911 (l'originale) et de 928. C'est plus qu'un compliment, c'est un hommage! Depuis le printemps 1998, la 996 est disponible en Cabriolet. Celui-ci possède bien sur des arceaux rétractiles et un hard-top couleur carrosserie, autant de choses qui n'existaient pas auparavant sur la 911.

Pour 1999, les clignotants avant et arrière sont passés de l'orange au cristal. La Carrera 4 est réapparue. Celle-ci, contrairement aux précédentes versions, a droit à la boîte Tiptronic S. Pour le Salon de Francfort 2001, la 996 abandonne ses phares de Boxster pour adopter ceux de la Turbo. Le moteur passe à 3.6 litres et 320 chevaux. La Targa (à hayon, une première pour une 911) et la Carrera 4S au chassis de Turbo font également leur grand retour...

Malgré tout ceci, la génération 996 ne sera que celle de la transition. La 997 qui lui succède connait bien plus de faveurs de la part des intégristes de la marque...