Essai Porsche 996 GT3

L'habillage, s'il est un peu simplifié par rapport à la Carrera, reste tout à fait accueillant, l'essentiel étant là. La climatisation est une option gratuite. Bien insonorisée, elle est utilisable au quotidien. Pour les performances, pas de problème. La puissance de 360 chevaux a relativement peu de poids à entrainer et les roues de 18 pouces en 285/30 à l'arrière ont beaucoup de grip. Attention cependant, la GT3 est plus technique que la Carrera, et quand elle part, pas de PSM pour rattraper l'affaire... Avec 302 km/h en pointe et 23.7" sur le kilomètre départ arrêté, elle n'a de compte à rendre à personne, sauf peut-être à la Turbo. Celle-ci est plus confortable, plus facile et plus performante dans l'absolu. Mais moins passionnante, pas plus performante dans la pratique et moins économique. Le prix n'est pas le même, mais la consommation non plus, ce qui est tout à l'honneur de la GT3. Et puis un détail fache: le réservoir, un tiers plus petit sur la Turbo et qui bride les longs trajets. Une GT3 n'a t'elle pas parcouru Paris-Nice en 4h15 il y a quelques années, sous l'impulsion d'un certain magazine ?



Le seul défaut de la GT3 était de n'être qu'une série limitée. Et même si Porsche en a produit une deuxième série, il n'y en a sans doute pas eu pour tout le monde... Dommage, c'était sans doute la meilleure des 996.