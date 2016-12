Essai Renault Spider

Au milieu des années 90, que sont les sportives dans le groupe Renault ? Alpine produit l'A610 Turbo, une très bonne voiture mais à l'image de marque inexistante et que la marque n'arrive pas à vendre.

C'est dommage, parce que les Williams-Renault dominent la Formule 1, et qu'il y a là une formidable publicité possible pour une voiture de sport. De plus, la marque Alpine est déposée dans certains pays, ce qui pose également problème. Le concept-car Laguna présenté au Mondial de Paris 1990 a montré qu'il existait une clientèle pour un roadster motorisé par un 4 cylindres central arrière. La production se fera bien sur dans l'usine Alpine de Dieppe, mais l'écusson sera Renault Sport.

La structure de la voiture a été réalisée en aluminium pour arriver à abaisser le poids à 930 kg (entre-temps, la Lotus Elise a montré que la méthode permet de descendre à seulement 730 kg). Si le concept-car Laguna était motorisé par un moteur de Renault 21 (2.0 turbo, 210 chevaux), celui-ci n'est plus utilisable à cause des nouvelles normes anti-pollution. C'est donc le moteur des Clio Williams et des Mégane Coupé 16v qui fera l'affaire. Pour ceux qui n'aiment pas avoir le vent dans la figure, il faut savoir que le saute-vent est extrêmement efficace, mais qu'il existe une version pare-brise qui possède un essuie-glace (de Twingo...) et même un chauffage. C'est bien sur la version la plus diffusée.