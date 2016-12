Essai Seat Ibiza 2002 1.9 SDI

Librairie Seat

Seat Ibiza 2002 1.9 SDI : Essai

La Seat Ibiza. Ca pourrait être l'histoire du vilain petit canard. J'exagère à peine. Vous avez déjà oublié les premières Ibiza, cubiques, avec écrit en gros sur les portières "Seat system Porsche" ?

La seconde génération a changé tout cela, apportant un châssis et des moteurs de Golf II et un intérieur de Polo. La troisième génération apparue en 2002 fait définitivement oublier les débuts de l'Ibiza. La ligne est signée Walter Da Silva, celui qui s'est fait connaître notamment avec les Alfa 147 et 156. D'ailleurs, on retrouve de la 147 dans ses lignes, ce qui serait plutôt un compliment. Petit inconvénient, la ceinture de caisse assez haute interdit de rouler le coude à la portière...

Contrairement aux versions précédentes de l'Ibiza, celle-ci a droit à un châssis tout à fait moderne: le "A0" se retrouve sur les Audi A2, Volkswagen Polo et Skoda Fabia. Mais ici, il a été retouché par des ingénieurs méditerranéens, et ça se sent. Oublié les mouvements de pompages des cousines, on sent dès les premiers mètres que la suspension est ferme. Ferme mais pas inconfortable, bien au contraire. Si à basse vitesse ou sur belle nationale elle filtre un peu moins bien les irrégularités, elle va se montrer très efficace sur mauvaise route et/ou lorsqu'un va augmenter le rythme. L'Ibiza est vive et saute de virages en virages, bien aidée en cela par une direction douce, directe et communicative. Ne changez rien. Ou plutôt si, mettez nous cela aussi sur les A2, Fabia et Polo...

Le moteur SDI est une vieille connaissance du groupe VAG. Apparu en 1997 sur la précédente Volkswagen Polo, il commence à dater quelque peu. Dérivé du 1.9 TDI 90, il s'en distingue principalement par la suppression du turbo. Son injection directe est tout à fait classique, sans common-rail ni injecteurs-pompe. A l'heure où la concurrence s'équipe en 1.5dCi, 1.4 HDi et autres 1.4 D4-D, ce 1.9 SDI de 64 chevaux marque un peu le pas, tant au niveau du bruit que du manque de couple. En ville, il s'avère largement suffisant, puisqu'on n'utilise que les 3 premiers rapports. Mais une fois sur un axe plus roulant, on tire sur les rapports sans grand succès. La voiture est bruyante, mais en compensation le SDI offre une consommation réduite et un prix d'achat séduisant, et c'est ce qu'on lui demande.

Pour ceux qui en veulent plus, Seat a du répondant: la gamme Ibiza comprenant aussi un 1.9 TDI 100 et un 130. Mais surtout, Seat a commercialisé par la suite un 1.4 TDI qui n'a fait qu'une bouchée du 1.9 SDI...