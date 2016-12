Essai Seat Leon FR 2.0 TFSI (2005)

Librairie Seat

Seat Leon FR 2.0 TFSI (2005) : Essai

Dans la gamme Seat, la Leon est le pendant de la Golf chez Volkswagen. Mais c'est aussi la berline la plus affûtée du constructeur… Vérification au volant de la piquante version FR.

Petit rappel de vocabulaire espagnol. GT (Grand Tourisme) se dit FR chez Seat pour Formula Racing. GTI se traduit par Cupra pour Cup Racing. La version FR que nous avons entre les mains n'est donc pas la plus haute en gamme: une Seat Leon Cupra la toise dans la gamme. Notre FR a néanmoins fort belle allure avec ses jantes 17 pouces chaussées en Pirelli Pzero et ses rétroviseurs aluminium. Pour une fois la Leon ne ressemble à aucune autre automobile (à part à une autre Seat, l'Altea) et c'est bien agréable. A l'intérieur il sera difficile de passer à côté des compteurs à fond blanc, du volant et des sièges: des attributs sportifs badgés FR.

Sous le capot, la Seat Leon FR n'accepte que des motorisations puissantes. En diesel il s'agit du 2.0 TDI dans variante de 170 chevaux. En essence on peut compter sur un moteur à 16 soupapes, injection directe et turbo KKK équipé de son intercooler. Avec cette somme de technologies modernes, pas étonnant que le conducteur puisse compter sur 200 chevaux et sur 28.6 mkg. Ces valeurs sont obtenues à des régimes étonnamment peu élevés pour une sportive : respectivement 5100 et 1800 tr/min. Cela pourrait ne pas être de bon augure pour le caractère sportif du moteur, surtout si l'on garde en mémoire le 1.8T auquel il succède et qui était plus qu'avare en sensation.

Contact, et moteur. Sonorité agréable. Pendant que tous les fluides montent en température tranquillement, on cherche une position de conduite adaptée à l'exercice à venir dans quelques instants : le pilotage. Cette position est rapidement trouvée car le volant et le siège se règlent dans tous les sens. Le système de réglage en hauteur du siège par le long levier à cliquet typique du groupe Volkswagen reste ce qui se fait de mieux dans le genre. Mention spéciale en ce qui concerne le volant, tout spécialement agréable avec sa jante épaisse et ses emplacements réservés aux pouces. Notre version était équipée d'un beau GPS couleur. Rien à signaler à son sujet si ce n'est que lorsqu'il est activé son écran de rappel au niveau des compteurs interdit tout affichage de l'ordinateur de bord.

Nous prenons la route tranquillement. La voiture est fort agréable, silencieuse mais tout en laissant passer un bruit sourd prometteur. Si ce n'est le confort un poil ferme en conduite calme, faute à la suspension et aux pneus à flancs bas, la voiture se plie fort volontiers à une conduite de bon père de famille. Le couple est bien présent dès les plus bas régimes, bref de quoi faire croire à votre belle mère que vous avez acheté une honnête familiale.

Jusqu'au moment où vous déciderez de hausser le ton : appuyez sur l'accélérateur et le moteur 2.0 TFSI fera le reste. Moins linéaire que le 1.8T qu'il remplace, il produit une sonorité très agréable lorsque vous êtes à l'attaque. Il devient rageur au fur et à mesure que l'aiguille du compte-tours grimpe et ne s'effondre heureusement pas du tout une fois dépassé le régime de puissance maxi (5100 tr/min). Néanmoins, comme tout moteur turbo récent, il reste à nos yeux encore un peu avare en sensations. Il s'agit d'un moteur de GT mais pas d'un moteur sportif façon Honda Civic Type R.

Le châssis tient parfaitement le coup. Le temps des Seat développées sur une plate-forme de Fiat Ritmo est depuis longtemps terminé. La Leon réutilise des éléments de Volkswagen Golf V, mais avec des réglages spécifiques à Seat. La direction de notre version FR est moins assistée que le reste de la gamme et offre un toucher de route d'autant plus agréable que le contact du volant est plaisant. Le châssis est précis, sain et très stable. Pas possible de faire dériver l'arrière sur un simple levier de pied comme avec l'Ibiza. Ici, il faudra vraiment aller très vite, trop vite, pour réussir à faire glisser la Leon FR. L'ESP est bien calibré et vous laissera jouer à ce jeu, jusqu'aux limites du raisonnable.

Que penser que cette Seat Leon FR ? Avec plus de caractère que la précédente Leon 1.8 20VT 180 mais moins que la Leon V6, elle se place fort bien dans sa catégorie car elle peut compter sur un atout : le prix le plus bas du marché. Pour ceux qui restent sur leur faim, il y a la Cupra forte de 240 chevaux, tout aussi abordable...

Réagissez sur le forum