Essai Honda Insight

Honda Insight : Essai Sans boire, ni fumer

Texte et photos Thomas Riaud On le sait, boire ou fumer est nuisible pour la santé. Pour l'environnement aussi, surtout lorsqu'il s'agit d'automobile. Honda, précurseur en voitures propres, lance désormais l'Insight, une compacte hybride démocratique affichée à 20 000 €. Alléchant… sur le papier. Honda n'a pas attendu que l'écologie devienne un argument marketing pour agir en faveur de l'environnement. Dès 1972, la Civic disposait de chambres de pré-combustion. Plus proche de nous reste le souvenir de la première Insight, commercialisée en 1999 sous la forme d'un petit coupé-hybride. Une auto légère, tout en aluminium, qui connue un succès d'estime en Suisse, aux USA et au Japon malgré un tarif élevé. Et puis, il existe bien dans la gamme actuelle, depuis quelques années déjà, une Civic Hybrid affublée d'une carrosserie tricorps spécifique. Un modèle confidentiel, qui n'a jamais fait de l'ombre à la Toyota Prius, reine de la catégorie. Il n'empêche, Honda a déjà fabriqué plus de 300 000 véhicules hybrides à travers le monde. Une expérience précieuse, donnant au constructeur japonais la possibilité de frapper un grand coup avec le but avoué de rendre accessible à tous cette technologie d'avant-garde. Tant mieux car il est vrai que ce type de moteur, combinant l'énergie électrique à un bloc thermique classique, semble être une voie prometteuse, du moins à moyen terme, pour réduire la consommation et donc les rejets polluants. Pour ne pas se laisser distancer par Toyota, vrai leader mondial de cette technologie (Lexus appartenant aussi au géant japonais), Honda réplique donc avec une Insight « 2 », totalement inédite. Très proche sur le plan du style de la berline à hydrogène FCX (une Honda réservée pour l'heure aux USA), cette Insight évoque aussi de profil ou de ¾ arrière une voiture bien connue chez nous : une certaine Toyota Prius ! Un mimétisme troublant, dicté semble t'il par les exigences aérodynamiques, vitales sur ce genre d'auto où la moindre économie est une priorité. La face avant est heureusement plus personnelle, avec des phares et une calandre rappelant la nouvelle Accord, gage d'un minimum d'élégance et d'agressivité. Et puis Honda se plaît à souligner que l'Insight est 70 mm plus basse que la Prius, histoire de marquer pour de bon leurs différences. L'intérieur, vaste et lumineux, est typique Honda avec une planche de bord futuriste dans la même veine que celle équipant l'actuelle Civic. Les amateurs de « feux d'artifice électroniques » seront comblés, mais ils devront s'habituer à des compteurs spécifiques propres à cette version hybride. L'indicateur de vitesse, perché en haut du combiné, trône au-dessus d'un gros compte-tours central gradué jusqu'à 8000 tr/mn (zone rouge à 6000 tr/mn). Jusque là, rien que du classique. Mais en son centre est intégré un combiné digital multifonctions incitant le conducteur à adopter la conduite la plus coulée possible, de manière à économiser du carburant. Une sorte « d'économètre » que l'on trouve sur toute BMW, sauf qu'ici Honda a ajouté des fleurs en guise de symboles, fleurs qui perdent leurs pétales si l'on a le pied droit trop lourd ! Enfin, à gauche du compte-tours prend place « l'Eco Assist », indiquant si vous rechargez la batterie… ou si au contraire vous « tapez » dedans. Bien sûr, outre un dispositif semblable au Stop & start coupant automatiquement le moteur lors d'un arrêt à un feu rouge, cette Insight renferme de série un équipement complet (ABS, 8 airbags, ESP, clim, vitres et rétros électriques…), mais surtout le fameux système IMA inauguré sur la Civic Hybrid (Integrated Motor Assist), vrai cerveau électronique de la voiture. Malgré le recours massif à l'acier, cette familiale « branchée » n'accuse que 1204 kg à vide sur la balance, ce qui reste une belle performance vu son gabarit (4.40m de long). Bien sûr, les batteries logées sous le plancher du coffre limitent quelque peu sa capacité, mais avec 358 litres de disponibles (plus 50 litres sous une trappe), le volume total n'a rien d'indigent. Dommage en revanche que cette chasse aux kilos ait pour conséquence directe de tirer vers le bas la qualité perçue. Les plastiques durs et luisants, assemblés juste correctement, règnent en maître dans cet habitacle qui sent trop les économies. Idem en levant le capot, mal isolé et privé de vérins. Dans la salle des machines trône un modeste 4 cylindres 1.3 essence de 88 ch, secondé par un moteur électrique développant en plus 14 ch. De quoi porter en cumulé la puissance maximum à 102 ch, le temps d'un dépassement par exemple. En étant couplé exclusivement à une boîte à variateur et à 7 rapports virtuels, l'Insight fait clairement le choix de la douceur, même si un mode séquentiel est proposé grâce à des palets situées derrière le volant. Un ensemble faisant la chasse au gaspi sur tous les fronts qui permet, selon Honda, d'afficher une consommation moyenne record de seulement 4.4 L/100 km. Mais à l'usage, il en va tout autrement… Si l'Insight séduit en ville, grâce à son silence de fonctionnement et ses reprises suffisantes, force est de constater que rouler en mode tout électrique, comme avec la Prius, tient ici de la mission impossible. Le moteur électrique vient constamment en renfort du bloc essence, même en adoptant une conduite de bon père de famille et en léchant l'accélérateur dans les bouchons. Et à l'épreuve de la route, le tableau se gâte sérieusement… Les reprises, bien trop molles, obligent le conducteur à écraser l'accélérateur, ce qui a pour effet combiné de faire monter en flèche la consommation et le niveau sonore… Le moteur semble mouliner dans le vide, tandis que l'aiguille du compte-tours reste bloquée vers les 6000 tr/min en accélération constante. Les 186 km/h annoncés par Honda semblent optimistes, puisque durant notre essai nous avons eu toutes les peines du monde à dépasser les 150 km/h compteur. Ainsi, en usage routier, tablez plutôt sur un bon 7.4 L/100 km, ce qui gomme tout bénéfice de cette technologie hybride. Dommage, car s'il n'égale pas les références tricolores, le comportement de l'Insight reste, grâce à un centre de gravité assez bas, toujours sain et efficace sans pour autant pénaliser le confort. Voilà en tout cas de quoi donner un bel avenir au moteur à explosion conventionnel... ou à la Toyota Prius, bien plus aboutie ! Car à environ 20.000 € (le prix définitif n'est pas encore fixé), mieux vaut opter pour une simple Volkswagen Golf 1.4 TSI de 122 ch, certes moins tendance que l'Insight, mais tout aussi sobre et bien plus homogène à conduire. A défaut de tonus, cette Insight disponible chez nous dès le mois d'avril, donne droit à un bonus écologique non négligeable: 2000 €. Voilà de quoi faire baisser la facture à près de 18 000 €, ce qui reste malgré tout encore cher pour une auto limitée en agrément... et en polyvalence. Réagir sur notre forum

Honda Insight : Fiche technique Marque : Honda Modèle : Insight Hybrid Années de production : 2009-2011 Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Hybride Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Gestion intégraleHonda PGM-FI Suralimentation Non, moteur électrique IMA Distribution Arbre à cames en tête + iVTEC Nombre de soupapes 2 par cylindre Alésage & Course 73.0 x 80.0 mm Cylindrée 1339 cc Compression 10.8 Puissance 100 ch à 5500 tr/min Couple 17.1 mkg à 0 tr/min Transmission Boite de vitesses CVT Puissance fiscale 4 cv Transmission Traction Antipatinage Serie ESP Serie Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx 0.28 Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Essieu de torsion Freins avant Disques ventilés (262mm) Freins arrière Disques (260mm) ABS Serie Pneu avant 175/65 HR15 Pneu arrière 175/65 HR15 Dimensions Longueur 440 cm Largeur 170 cm Hauteur 143 cm Coffre 408 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) 187 0 à 100 km/h 11.2 0 à 160 km/h 37.1 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 18.0 1000 mètres DA 32.9 Consommations Sur route 5.0 Sur autoroute - En ville - Conduite sportive 8.5 Consommation moyenne 6.5 Réservoir 40 litres Autonomie autoroute - km CO2 101 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 8 Climatisation Série Prix de base Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Honda Insight Crédit pas cher pour votre Honda Insight Donnez votre avis ici

